RBD: Maite Perroni cala críticos com biquíni

Dulce Maria, Anahi, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann chegaram ao Brasil neste fim de semana para suas apresentações nesse país onde os fãs lotaram os recintos.

Brasil e sua amizade especial

Para Maite, este é um país muito especial, pois ela conseguiu se reencontrar com sua grande amiga, a atriz Marimar Vega, que desfrutou do show do grupo mexicano.

Maite e Marimar se conheceram na série de televisão “O jogo das Chaves” e de lá nasceu uma amizade, assim o demonstrou a atriz em sua rede social do Instagram ao publicar uma foto de ambas contemplando o mar ao pôr do sol, uma usando um biquíni e a outra um maiô preto.

"Que dias maravilhosos nos presenteamos .. obrigada por me deixar viver isso com você, eu te amo e admiro, continue brilhando e presenteando esse amor tão genuíno, sincero e lindo que nos dá aos que temos a sorte de estar perto de ti! Eu te amo, amiga @maiteperroni", escreveu Vega.

Maite espetacular

Maite se viu espetacular com um macacão preto que fez calar as críticas de muitos nas redes sociais que afirmavam que ela não estava em forma para a turnê Sou Rebelde.

A atriz e cantora deu à luz em maio passado à pequena Lía e como qualquer mulher que está nessa fase, há mudanças no seu corpo.

“Vivemos num mundo cheio de tantos estereótipos que às vezes temos que seguir, tudo o que é estabelecido lá fora, em tantas imagens, em tantas fotos, nos Instagram”, disse Perroni numa entrevista com Michelle Galván para o Primer Impacto (Univision) quando a turnê ainda estava começando.

"Estou em um processo pessoal de me reencontrar e me cuidar, de me sentir confortável comigo mesma, mas ao mesmo tempo desfrutando muito, se há lonjura, se não há lonjura, se há papada, se não há papada, o que mais importa é que isso é o menos importante", acrescentou Perroni, que em breve comemorará 6 meses do nascimento de sua pequena.

A respeito dos seus shows no Brasil, Maite publicou algumas fotografias de um dos shows no qual escreveu uma mensagem para seus fãs: “E aqui estamos outra vez vibrando juntos BRASIL que noite!!!! Os sonhos sim se tornam realidade 🙏🏻 OBRIGADA SEMPRE”.

Tags