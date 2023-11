Produtor de 'Euphoria', Kevin Turen morre aos 44 anos

Kevin Turen, renomado produtor de sucessos como Euphoria da HBO, faleceu aos 44 anos, deixando Hollywood de luto. Detalhes sobre a causa da morte ainda não foram divulgados.

Edward Turen, pai do produtor, confirmou a trágica notícia em um comunicado para Deadline. Sem mencionar a causa, Edward expressou: "Kevin era incrivelmente especial, o mundo será menos sem ele".

Carreira brilhante

Formado em cinema pela Universidade de Columbia, Turen estreou como produtor no filme indie 'Wassup Rockers' (2005). Sua carreira inclui sucessos como 'Assassination Nation' e o recente 'The Unbearable Weight of Massive Talent'.

Jay Penske, CEO da PMC e amigo próximo, destacou que, apesar das realizações em Hollywood, a paixão de Kevin era a família. Colegas como Cassian Elwes e Kirsten Sage Coleman prestaram homenagens, ressaltando a perda de uma figura vital em Hollywood.