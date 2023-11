NSYNC pode se reunir após revelações bombásticas de Britney Spears em livro

O NSYNC está pronto para uma reunião estrondosa após o lançamento da bombástica memória de Britney Spears, "Woman In Me", que criticou o líder Justin Timberlake. A banda participará de entrevistas e da estreia do novo filme 'Trolls Band Together'.

Em resposta ao furor causado pelo recente livro de Britney Spears, o NSYNC está programado para se reunir e participar de entrevistas para promover o novo filme. A banda, incluindo Justin Timberlake, pretende comparecer a uma estreia em Los Angeles.

Justin Timberlake enfrentou críticas após as revelações de Britney Spears em suas memórias. Embora os relatos sugiram que não haverá uma turnê de reunião devido a conflitos na agenda de Justin, os membros da banda se reunirão para eventos promocionais.

Novo material solo de Justin

Enquanto NSYNC planeja sua reaparição, Justin Timberlake está preparando o lançamento de novo material solo. Fontes afirmam ao The Mirror que ele planeja uma grande turnê pelos EUA em 2024 para promover o álbum. Isso significa que a banda pode perder uma receita estimada em US$100 milhões.

Esta reunião marca um retorno significativo para NSYNC, que não lança um álbum desde o sucesso de 2001, 'Celebrity'. A banda, que teve uma série de hits nas décadas de 1995 a 2004, prevê um reencontro explosivo em meio às recentes revelações e controvérsias na mídia.