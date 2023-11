Marcela McGowan emociona fãs ao pedir a mão de Luisa Martins

Marcela McGowan, conhecida por sua participação no Big Brother Brasil, surpreendeu seus fãs nesta semana ao revelar um capítulo emocionante de sua vida amorosa. A influenciadora digital usou suas redes sociais para anunciar que pediu a mão da cantora Luisa Martins em casamento durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, reporta Observatório dos Famosos.

O cenário escolhido por Marcela para o pedido foi tão mágico quanto romântico: em frente ao icônico castelo do Harry Potter. A ex-BBB compartilhou a notícia com uma mensagem emocionada, enfatizando a importância desse gesto para o casal.

"Sim, ela já tinha me pedido esse ano, e foi um dos dois mais lindos. Me senti tão amada, tão validada, tão especial. E isso me fez refletir, sobre como eu gostaria que ela tivesse esse momento dela, de se sentir o centro do mundo, onde alguém está literalmente jogado aos seus pés e selando um compromisso com você", revelou Marcela.

No texto, a influenciadora expressou seu amor e comprometimento, prometendo estar ao lado de Luisa em todas as circunstâncias. Marcela deseja que Luisa se sinta valorizada e amada, compartilhando não apenas os momentos alegres, mas também os desafios da vida a dois.

"Quero que você, minha Luiza, saiba sempre o quão especial e valiosa você é pra mim. O quanto quero construir uma vida do seu lado e ter você como minha parceira em cada etapa. Quero que se sinta segura de que estarei ao seu lado na saúde e na doença, quero que compartilhe comigo a alegria e a tristeza. Sim, prometo amar-te e respeitar-te, por todos os dias da minha vida. Quero que você saiba que valorizo você, amo você, desejo você e tenho muito orgulho de te chamar de minha noiva. Te amo", concluiu Marcela.

Esse gesto de amor e comprometimento deixou os fãs do casal emocionados, recebendo uma enxurrada de mensagens de carinho e felicitações pela decisão. O casamento promete ser um dos eventos mais aguardados pelos seguidores de Marcela e Luisa.