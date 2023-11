Fãs de Beyoncé chocados: hit era de Victoria Beckham

Os fãs de Beyoncé ficaram boquiabertos ao descobrir que um de seus sucessos foi originalmente interpretado por Victoria Beckham. A canção 'Resentment', presente no álbum de Beyoncé de 2006, 'B'Day', na verdade, foi gravada pela ex-membro das Spice Girls em 2004.

Um trecho da performance de Victoria, em comparação com a versão de Beyoncé, foi compartilhado no Instagram do The Shade Room, surpreendendo os amantes da música. No entanto, a reação não foi positiva, com críticas à interpretação de Victoria.

Comentários na publicação expressaram descontentamento com a versão de Victoria, comparando-a até mesmo a um "audiobook". Alguns fãs sugeriram que a música não se adequava ao estilo da artista e preferiram outras interpretações, como a de Jazmine Sullivan.

A versão de Jazmine Sullivan

Outro ponto destacado pelos fãs foi a interpretação de Jazmine Sullivan, que muitos consideraram superior. Alguns fãs elogiaram a entrega emocional e a profundidade vocal de Sullivan, afirmando que ela trouxe uma intensidade única à música, segundo relembrou o The Mirror.

Apesar da surpresa inicial, a descoberta gerou debates sobre diferentes interpretações da mesma música e a preferência dos fãs por certas versões. A evolução da canção desde a gravação de Victoria Beckham até se tornar um sucesso de Beyoncé destaca a complexidade do processo musical e as diferentes abordagens artísticas.