Falta de libido? Andressa Urach procura médico para aumentar desejo sexual: “Sinto que preciso”

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, revelou em suas redes sociais que procurou ajuda médica por causa de falta de libido. Apesar disso, ela segue com uma intensa agenda de gravação de conteúdos adultos e destacou que quer aumentar seu desejo sexual.

“Vou tomar remédio assim que o médico receitar. Tenho consulta no próximo mês. Fiz alguns exames hormonais e a minha libido está super baixa, apesar de eu estar gravando muito. Sinto que preciso e vou tomar alguns remédios para melhorar”, disse ela, nos stories de seu Instagram.

Em outra postagem, ela mostrou aos seguidores quais os produtos que usa para cuidar das partes íntimas. “Está aí, meninas. Prometi para vocês e estou cumprindo...como eu cuido da peri***ta. Desodorante íntimo, eu amo, uso esse de morango com champagne, que deixa um cheirinho delicioso. Depois tem esse, perfume beijável, [sabor] chiclete, que também é muito bom. E esse aqui para quem não gosta de doce, tem um cheirinho gostoso também. E sempre coloco um pouquinho desse perfume na virilha, que deixa bem cheirosinho”, contou ela.

Uma seguidora também a questionou sobre aborto, e a loira respondeu: “Nunca fiz e hoje se engravidasse no meu trabalho, apesar de usar preservativo, não tiraria. Até mesmo porque eu queria uma menininha. Vai estragar meu corpo de novo, agora que eu fiz lipo, mas um bebezinho é sempre bem-vindo”, disse a ex-miss Bumbum.

Amizade com o ex-marido

No último fim de semana, Andressa visitou um parque aquático e esteve em Gramado, no Rio Grande do Sul, ao lado do filho mais novo, Leon, e do ex-marido, Thiago Lopes. Em seu Instagram, ela postou fotos com o ex-companheiro e se declarou: “Meu melhor amigo”.

Andressa Urach curtiu viagem com o ex-marido, Thiago Lopes, e se declarou para ele (Reprodução/Instagram)

Após contar a seus seguidores que não publica mais fotos do filho após um acordo que fez com Thiago para evitar a exposição do menino, ela refletiu nos stories de seu Instagram sobre uma possível reconciliação com o ex. “É muito bom estar em um bom relacionamento, né?! Porque o Leonzinho precisa”, disse ela.

No entanto, logo depois ressaltou que eles são apenas amigos. “Eu e o Thiago estamos nos dando bem. Graças a Deus, nos perdoamos, e estamos com um ótimo relacionamento para o bem do Leonzinho (...) Tanto que estamos passando o final de semana aqui em Gramado, juntos, e eu estou muito feliz”, revelou ela.

Depois, a loira postou fotos do jantar e posou ao lado de Thiago Lopes, quando escreveu: “Meu ex-marido é meu melhor amigo”.

Os dois terminaram o casamento em fevereiro passado. Após uma briga judicial, Thiago ficou com a guarda do pequeno Leon. Depois disso, ela anunciou sua volta ao mundo do entretenimento adulto e segue com suas gravações de vídeos de sexo para algumas plataformas e também fazendo programas.

No começo do mês, ela usou suas redes sociais para explicar os motivos que a levaram a terminar o namoro com Sergio Carvalho, que durou pouco menos de um mês.

Andressa Urach terminou namoro de pouco mais de um mês com Sergio Carvalho (Reprodução/Instagram)

