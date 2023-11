Estilo Anne Hathaway! Nadia Ferreira usou o cabelo XL ‘retro’ mais elegante e encantou os fãs

Após tomar alguns meses de descanso para desfrutar de sua gravidez e passar tempo com o seu bebê com Marc Anthony, Nadia Ferreira voltou às passarelas para consolidar sua posição na indústria da moda.

Já a vimos desfilando para Balmain em conjuntos clássicos, que apesar de serem modernos, mostram uma etapa de maturidade na modelo de 24 anos, quem, apoiada por seu marido, brilhou como ninguém vestida nas peças do famoso designer francês.

Nadia Ferreira Instagram (Instagram: @nadiaferreira)

Mas sua passagem pela modelagem vem ainda mais forte do que pensávamos e é que a modelo paraguaia parece estar disposta a surpreender seu público com diferentes aparições, desta vez ao lado da famosa marca italiana Dolce & Gabbana da qual já é imagem, posando com um estilo que parece um verdadeiro tributo a Anne Hathaway, mostrando que o estampado animal é tudo menos pouco elegante.

A reação dos fãs não demorou a chegar e, em breve, encheram Ferreira de elogios em sua recente publicação: “Meu Deus, você é o epítome da beleza. Deusa linda”. “Perfeita impossíveleeeee”.

Além disso, a esposa de Marc Anthony exibiu uma figura impressionante pós-parto, pois apenas cinco meses se passaram desde que deu à luz seu pequeno filho, que, dizem, teria o mesmo nome do cantor porto-riquenho.

Nadia Ferreira posa para Dolce & Gabbana

A modelo paraguaia compartilhou sua impressionante sessão de fotos, onde mostrou sua figura pós-parto. Como sabemos, Nadia Ferreira tinha se submetido a um novo regime alimentar para recuperar suas formas, além disso, ela usou suas contas para mostrar o exercício que estava fazendo, desde ioga até correr na esteira.

Esta vez não foi exceção e ela mostrou, através de seu story do Instagram, a nova sessão de fotos em que ela participou, com um look de estampa de animal em tons marrons que mostrava as rosetas dignas de um jaguar da Dolce & Gabbana, usando um top de alças, uma saia midi e saltos de ponta que combinou com meias da mesma estampa, criando a ilusão de ‘botas altas’.

Além de seu estilo fabuloso, a modelo de 24 anos mostrou um beauty look de maquilhagem marrom e lábios dourados, onde exibiu joias impressionantes da mesma marca, desde anéis brilhantes até grandes brincos e um lindo colar, tudo na cor dourada, criando uma harmonia com o conjunto que usou.

A cereja do bolo foi sua trança XL, algo fora do comum nos estilismos que ela havia presumido anteriormente Nadia Ferreira. Foi uma trança alta, com grande volume e comprimento, com toques retrô muito sessentistas.

Nadia Ferreira prestou tributo a Anne Hathaway?

Anne Hathaway deslumbrou em dezembro do ano passado posando para a revista Vogue Hong Kong, onde posou com um estilo semelhante ao da paraguaia, assinado por Carolina Herrera, que consistia em uma camisa e calças skinny tipo pescador combinadas com sapatos de ponta, complementado com sua gargantilha 'Serpenti' da Bvlgari.

O look foi complementado por um penteado muito parecido com o de Nadia Ferreira, com uma trança presa por uma tiara, onde se via uma volumosa cabeleira estilo anos 1960. Um estilo que parecia estar inspirado em Anne Hathaway.