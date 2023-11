Está saindo a cinebiografia de Elon Musk dirigida por um cineasta independente

A vida de Elon Musk, um dos empresários mais polêmicos do mundo, pode ser levada para a grande tela muito em breve. De acordo com Stuff, A24, um produtor independente de destaque adquiriu os direitos para produzir um filme biográfico sobre Musk baseado na autobiografia autorizada escrita por Walter Isaacson, que foi publicada no início deste ano.

Um time de primeiro nível

A direção do filme será de Darren Aronofsky, conhecido pelo seu trabalho em filmes como ‘Cisne Negro’, ‘Requiem for a Dream’, ‘The Fighter’ e, mais recentemente, ‘The Whale’, que contribuiu para o Oscar ganho por Brendan Fraser como Melhor Ator Principal.

A24 ganhou renome na indústria como um destacado estúdio independente graças a projetos notáveis como ‘Uncut Gems’, ‘Lady Bird’, ‘Room’ e o vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2023, ‘Everything Everywhere All at Once’.

Musk aparentemente confirmou os relatórios respondendo a um artigo em X (anteriormente Twitter), dizendo: “fico feliz por Darren estar no comando. Ele é um dos melhores”. Até o momento, ainda não foi revelado quem interpretará o empresário sul-africano na tela.

A biografia de Isaacson, na qual a película se baseia, surge dos dois anos que o autor passou com Musk, seus colegas e sua família, assistindo a reuniões da empresa e entrevistando inimigos da indústria, entre outros.

A extensa biografia de 670 páginas aborda a complexa aquisição do Twitter por parte de Musk no final de 2022, que agora é conhecida como X e tem um valor atualmente inferior à metade dos US$ 44 milhões que Musk pagou por ela.

Também explora a luta do homem de 52 anos com a tecnologia de direção em seus veículos elétricos Tesla.

A história de uma figura polêmica

O ascenso de Musk à fama começou na virada do milênio com a fundação de X.com em 1999 e SpaceX em 2002. X.com foi fundido com uma empresa que eventualmente se tornaria o PayPal, dando a Musk um pagamento substancial.

Ele se tornou um dos primeiros investidores na Tesla e, posteriormente, assumiu o papel de CEO, tornando-se uma figura proeminente na indústria automotiva.

Atualmente, a Tesla é o principal vendedor mundial de veículos totalmente elétricos, embora a competição com empresas chinesas, lideradas pela BYD, esteja aumentando.

A partir de 1 de novembro, Elon Musk ocupa o posto da pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 217 bilhões, ultrapassando Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett.