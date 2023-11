Britney Spears responde à mãe após acusações de venda de itens preciosos

Em uma reviravolta dramática, Britney Spears responde às alegações de que sua mãe, Lynne Spears, teria vendido sua coleção de bonecas e outros itens preciosos. A cantora expressa indiferença em relação aos objetos em meio a tensões familiares.

Britney Spears usa o Instagram para confrontar sua mãe, Lynne, sobre a suposta venda de sua coleção de bonecas e diários de infância. Em um post anterior, Lynne negou as alegações, afirmando o valor sentimental desses itens.

Em uma aparente resposta à mãe, Britney questiona a movimentação de três bonecas em seus armários dois anos atrás, ironizando a situação como "muito estranha" e expressando desinteresse. Essa troca pública destaca as tensões recentes entre a cantora e sua família.

Revelações explosivas no livro

Os relatos de que o livro explosivo de Britney, "The Woman In Me", impactou negativamente a relação com sua família são evidentes. Seus filhos, Sean Preston e Jayden James, estão supostamente "devastados" pelas revelações bombásticas e se distanciaram da cantora.

O livro revela informações pessoais, incluindo um aborto aos 20 anos e eventos controversos com a mãe aos 13. A relação com ex-marido Kevin Federline também é abordada, gerando preocupações e distanciamento por parte dos filhos, segundo relembrou o The Mirror.

O drama familiar de Britney Spears continua a se desdobrar, com respostas públicas e tensões familiares evidentes. O impacto do livro revelador não apenas nas relações com a família, mas também na percepção pública da cantora, continua a ser acompanhado de perto.