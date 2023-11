Violência doméstica: o motivo real para Ana Hickmann optar pelo divórcio sigiloso

Após denunciar o marido por agressão, Ana Hickmann teria decidido se separar de Alexandre Corrêa. Segundo a Folha de São Paulo, a apresentadora da Record TV pretende fazer um divórcio sigiloso e discreto para não afetar o filho de 9 anos.

Depois de sofrer violência doméstica com lesões no último fim de semana, em Itu, no interior de São Paulo, a famosa entraria com os papéis de divórcio nos próximos dias, mas tudo de forma muito discreta.

Além disso, Ana não vai se afastar do Hoje em Dia. Mesmo sabendo de todos os boatos, a contratada da Record TV disse não ao pedido para deixar o canal por um tempo. Hickmann foca no trabalho e já aparece sem a aliança de casamento.

Famosa vai à delegacia

Depois do ocorrido, a apresentadora das manhãs da Record foi à delegacia prestar queixa do marido. Segundo a delegada, Márcia Pereira Cruz, responsável pelo caso, ela foi corajosa.

“Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa”, disse ela, em entrevista à TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba.

Para ela, Ana Hickmann também reforça a importância da denúncia em casos de violência: “Acredito que as mulheres têm que registrar ocorrência, procurar a Delegacia da Mulher, ou qualquer outra delegacia, sempre que forem vítimas, tanto de violência física quanto psicológica”.

Marido da famosa volta atrás

Em princípio, Alexandre Corrêa negou que teria agredido Ana Hickmann, mas depois voltou atrás e pediu desculpas: “Houve a briga e peço desculpas pelo ocorrido”.

Agora, a delegada Márcia Pereira Cruz não descarta a solicitação de prisão preventiva ao Ministério Público, dependendo dos resultados das investigações.

