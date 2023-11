“Vestiu a cortina da casa”, o vestido pelo qual Kim Kardashian é criticada: foi comparada à Mortícia

Este fim de semana, a Gala Baby2Baby 2023 reuniu várias celebridades, incluindo Chrissy Teigen, Nicole Richie, Hailey Bieber e Kim Kardashian.

Esta última celebridade foi uma das mais criticadas por seu vestido e não é a primeira vez que isso acontece, pois constantemente a famosa desencadeia polêmicas com seus looks.

O mais recente look de Kim Kardashian pelo qual ela foi criticada e zombada

Kim Kardashian compareceu ao Gala de Caridade com um vestido longo, ajustado, que destacava sua cintura com mangas compridas da coleção de outono-inverno 2023-2024 da Balenciaga.

A famosa usou esta peça tecida de renda preta e nude com inspiração gótica que tinha uma pequena cauda, gola alta e complementou com uns stilettos num tom nude e o cabelo solto com efeito molhado.

No entanto, este vestido, apesar de muito elegante, rendeu muitas críticas para Kim, pois ninguém gostou e até disseram que parece que ela colocou "a cortina da casa" e até a compararam com Mortícia Addams.

"Não, este é o pior vestido que ela já usou e os sapatos nem combinam", "A primeira vez não gostei do que ela está usando 😢", "Parece a Mortícia", "Ela se vestiu com a cortina da casa 😂", "Escolha terrível, não gostei nada", "Parece que ela está usando a cortina de uma casa encantada", "Me dá vibração de terror, na verdade", "Pensei que o Halloween já tinha passado", e "Não acertou em nada", foram algumas das críticas que ela recebeu.

Mesmo, seguidores nas redes garantiram que faltava para ela o estilo de Kanye West, que por anos escolheu seus looks e estilo.

Não é a primeira vez que Kim é criticada por seu visual, e até mesmo atacada por usar roupas “muito sexys e ousadas” aos 43 anos, mas ela deixa claro que ela não se importa com o que as pessoas falam e é leal ao seu estilo, com o qual também impõe tendências.