Turista bêbado invade Palácio de Buckingham e escapa da prisão: "o rei está dormindo"

Um turista dos EUA, Awad Mustafa, de 25 anos, escapou da prisão após invadir o Palácio de Buckingham e gravar um vídeo em que dizia: "o rei está dormindo". O incidente ocorreu na madrugada de 16 de setembro, quando Mustafa entrou no Royal Mews, a residência oficial do rei.

Mustafa estava em uma viagem de dez dias ao Reino Unido quando escalou o muro na Grosvenor Road, nas proximidades do Royal Mews. Ele foi avistado por um membro do público e posteriormente encontrado pela polícia dentro do terreno do palácio, filmando com seu telefone celular, segundo o Mirror.

No Tribunal de Magistrados de Westminster, Mustafa foi multado em 1.000 euros e obrigado a pagar uma sobretaxa de vítima de 400 euros, juntamente com custos de 85 euros. A defesa alegou que ele se comportou de maneira imatura e tola, causando um grande incômodo. O turista, que trabalha como engenheiro de computação na Apple, passou sete semanas sob custódia antes da sentença.

O promotor afirmou que Mustafa planejou invadir o palácio, visto que foi encontrado com dois passaportes, um iPhone, dinheiro e uma bateria para carregar seu telefone. Durante a audiência, o juiz distrital Daniel Sternberg observou que Mustafa havia pulado o muro nas primeiras horas do dia e que seu vídeo registrava o momento em que proclamava: "o rei está dormindo".

O juiz advertiu Mustafa de que qualquer reincidência resultaria em uma sentença de prisão imediata, considerando o comportamento estúpido e bêbado que o levou a violar os limites do Palácio Real. Mustafa perdeu o bom caráter que antes ostentava ao se declarar culpado pelo incidente.

O vídeo do turista americano invadindo o Palácio de Buckingham chamou a atenção das autoridades e do público, gerando debates sobre a segurança do palácio e ações imprudentes de turistas em busca de sensações.