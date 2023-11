Taylor Swift revela na Argentina: "estou me apaixonando"

Taylor Swift deixou seus fãs argentinos emocionados durante sua apresentação na Eras Tour, revelando que está "se apaixonando". A confissão aconteceu em meio ao crescente romance com Travis Kelce, astro de 34 anos do Kansas City Chiefs, diz o Mirror.

Voando alto pelo amor

Enquanto a turnê mundial de Taylor Swift continua a cativar plateias ao redor do mundo, seu relacionamento com Travis Kelce vem ganhando cada vez mais destaque. A cantora, no auge de sua apresentação na Argentina, pretende abrir seus sentimentos, acrescentando um toque especial à noite para milhares de espectadores.

As especulações sobre o envolvimento de Travis Kelce na vida de Taylor Swift aumentaram, com o galã da NFL ndo até à Argentina para encontrar sua amada. Eles chegaram a trocar um beijo apaixonado.