Shakira revela como ‘manter boas relações’ com seu ex mesmo após a traição

Em 2022, Shakira enfrentou um de seus momentos mais difíceis quando anunciou que se separava de Gerard Piqué no verão daquele ano, tudo isso devido à infidelidade do ex-futebolista catalão com uma jovem que trabalhava na Kosmos, a empresa do catalão.

Desde então, a colombiana tem deixado algumas contundentes flechas no espanhol através de suas músicas que ela mesma definiu como uma catarse da dor da separação que ela viveu durante esses meses e que lhe trouxeram grandes frutos a nível profissional, entre prêmios e recordes.

Sem perdoar a um único membro ou envolvido com a família Piqué, Shakira tem se dedicado a mandar fortes indiretas e mensagens contra eles, sem perdoar e muito menos esquecer o que fizeram ela sofrer.

Mas a cantora de origem mexicana, Antonia Salazar Zamora, melhor conhecida como ‘Toñita’ e também lembrada por sua participação em ‘La Academia’, falou sobre como perdoou seu ex-marido após ele ser infiel e o que mudou na sua relação atualmente. Isso é possível?

Toñita revelou como conseguiu manter uma boa relação com o seu ex-marido depois de ele ter sido infiel

Em outubro de 2022, Toñita sofreu uma forte depressão, após seu marido, por 17 anos, e pai de seu filho, a trair, terminando em divórcio, mas, após um ano de ter experimentado essa dolorosa situação, ambos foram flagrados indo para uma festa juntos. Como eles superaram as mágoas?

A cantora revelou que, por mais estranho que pareça e apesar de tudo o que viveram, agora eles se dão muito bem e até melhor do que antes: "Chegamos ao ponto de sairmos. Ele tem estado conquistando garotas e eu rapazes na mesma festa e não há problema."

Para chegar a esse estado de “paz”, Toñita disse que não foi fácil, pois levou meses de terapia: “Graças a isso, virei a página. Continuo com minha vida. Mas guardo o amor que ele merece, pois é um excelente pai. Se ele me traiu, então tenho duas opções: continuar chorando para sempre e odiando as pessoas ou continuar fazendo o que faço, sendo feliz, aproveitando a vida e me dando bem com ele. Esta é a opção que escolhi”. Ela disse à TVNotas.

Como conseguiu perdoar a infidelidade do seu ex-marido?

Ela acrescentou que o trabalho foi o que a ajudou a superar sua dor: “Isso me ajudou a superar isso mais rapidamente. Se você ocupar sua mente, você vai florescer mais rápido e deixar o passado para trás. Eu não quero viver amargurada porque o outro me enganou. De jeito nenhum. Retire-se das brigas psicológicas e seja feliz”.

A cantora garantiu que seu relacionamento melhorou de tal forma que eles até chegaram a pedir conselhos de amor e até o definiu como seu ‘melhor amigo’.

Perdoar não é sinônimo de voltar, mas pode ser uma grande via para começar o seu processo de cura e libertação de emoções e cargas negativas, lembre-se que o melhor que você pode fazer depois de viver um luto deste tipo é encontrar um ponto onde a paz interior prevaleça, às vezes o perdão pode ser o passo para se livrar das correntes, o próximo passo é você quem decide.