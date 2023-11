“Rezando a Deus e mostrando a calcinha”, Evaluna mostra tudo, mas a chamam de hipócrita

A vida de Evaluna Montaner continua a ser uma das mais criticadas nas redes sociais. Junto com o seu marido Camilo, eles têm recebido acusações por suas demonstrações de amor, a criação de sua filha Índigo, seus estilos e algumas ações que eles realizam que não são bem recebidas pela comunidade mais conservadora.

Embora os Montaner tenham expressado abertamente que são cristãos, chamaram a cantora de incongruente por não se submeter ao que pregam. Depois de ser criticada por celebrar o Halloween, agora novamente a menor do clã familiar ficou exposta.

Evaluna e Camilo estão na Espanha aproveitando umas merecidas férias, e eles têm presumido alguns de seus passeios familiares junto a sua filha e os prazeres que eles se deram especificamente em Madrid.

A foto de Evaluna Montaner que foi criticada

A filha de Ricardo Montaner postou um carrossel de fotos no Instagram onde se pode ver em primeiro lugar Camilo andando com Índigo nos seus ombros, em seguida um vídeo dela, um pôr do sol, uma foto de seu irmão Mauricio, as ruas da cidade, uma refeição e finalmente a grande foto da polêmica.

A artista apareceu posando diante do espelho com tanga verde fluorescente e sutiã preto, deixando à mostra sua figura esbelta.

As reações dos internautas não demoraram a aparecer, pois a postagem dividiu opiniões entre aqueles que a crucificam por ser religiosa e expor seu corpo, em relação aos que a apoiam e consideram que uma foto não define sua personalidade e crenças.

"Rezando a Deus e mostrando a calcinha", "Imagino que ela quis mostrar seu corpo, como ela está magra e esbelta... A foto é vulgar, eu diria! Sem intenção de ofender... Vá para a praia! Compre um elegante biquíni e seria mais apropriado e o recado seria compreendido melhor... Aqui o recado é confuso", "Quem diz que a família Montaner é cristã não é, porque cantar a glória de Deus não te faz cristão, eles são do mundo dos bonecos, dinheiro, fama, fingindo ser cristão não é assim que se vive", "Não se trata de ser cristão ou evangélico, se trata do que ela está fazendo, mostrando o que é mais precioso, a intimidade, sendo uma mulher casada e com uma filha, é aí que se vê o que está errado, não o fato de ser parte de uma religião", foram parte das duras críticas.

Sem dúvida, Evaluna é uma das cantoras que enfrenta diariamente os haters, mas mesmo com todo o ódio, ela se mantém focada na sua família e suas crenças pessoais.