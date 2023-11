Remake de Renascer: Globo joga todas as cartas e autor pode arriscar em horário nobre

Renascer será a segunda adaptação, quase que seguida, feita pela Globo de uma novela de Benedito Ruy Barbosa. Com duas tramas no caminho, a primeira foi Pantanal, que também passou pelas mãos de Bruno Luperi, neto do escritor veterano. Mas, há uma grande diferença entre as duas produções do horário nobre.

Enquanto o remake de Pantanal seguiu quase à risca aquilo que Ruy Barbosa escreveu no passado, a novela que vai substituir Terra e Paixão, no horário das 21 horas, será mais maleável, ou seja, Luperi pode dar os seus pitacos e até ganhar mais capítulos.

Para atrair ainda mais o público, que está na expectativa pelo remake de Renascer, que estreia apenas em janeiro de 2024, a Globo deu carta branca para Bruno Luperi, por isso, ele pode ter uma história mais longa do que em 1993 e até das tramas feitas nos últimos nove anos.

Remake de Renascer: Humberto Carrão vive José Inocêncio na primeira fase da novela (Fabio Rocha/TVGlobo/Fábio Rocha/Globo)

A versão original de Renascer contou com 197 capítulos, que foi um marco para a história das novelas brasileiras, mas a adaptação de 2024 pode passar dos 200, o que é uma grande expectativa da Globo.

Há quem diga, que o remake de Renascer possa ganhar até novos núcleos e personagens para adaptar-se aos tempos atuais. Mas, vale lembrar que tudo depende da audiência.

Remake de Renascer: Juan Paiva deita em sementes de cacau (Reprodução/Instagram)

Atualmente, Terra e Paixão registra 30 pontos de audiência, em média, e a Globo espera que Renascer mantenha e até supere a atual novela das 21 horas, que passou por algumas mudanças para segurar o público.

A novela já começou a rodar as cenas da primeira fase e também segue em estúdio adiantando os capítulos. No remake de Renascer, Marcos Palmeira ganhou o papel de José Inocêncio, o protagonista. Mas, além dele, o elenco conta com Sophie Charlotte, Rodrigo Simas, Juan Paiva, Theresa Fonseca e Vladimir Brichta, foram confirmados.

