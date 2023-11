Remake de Elas por Elas: 5 bombas estouram nesta semana; veja o que acontece

A semana está quente no remake de Elas por Elas. Desde segunda-feira (13) muita coisa aconteceu e algumas ainda estão por vir na história que conta com sete protagonistas mulheres. Entre as personagens mais afetadas estão Érica (Monique Alfradique), Taís (Késia Estácio) e Helena (Isabel Teixeira). Confira abaixo quais são as bombas da semana!

Guerra declarada

Remake de Elas por Elas: Personagem de Isabel Teixeira cria golpe cruel (Reprodução/Globo)

Helena vai realmente brigar com Jonas (Mateus Solano). A personagem principal da novela das 18 horas está muito revoltada com o fim do casamento e entra em ação para destruir o rapaz.

Depois de ouvir algumas fofocas, a empresária vai atrás de Roberto (Cassio Gabus Mendes) e monta um plano para destruir a vida do ex-marido. O advogado, então, garante para ela que fará o homem se arrepender do divórcio.

Taís pode ser abandonada

Remake de Elas por Elas: Em busca de audiência, Globo muda o destino de três protagonistas (Divulgação/Globo)

Depois do luto, Taís conseguiu encontrar um novo amor no coração de Pedro (Alexandre Borges), que faz um pedido de casamento formal para a protagonista de Elas por Elas em casamento. Mas, uma bomba acontece.

A protagonista da novela da Globo descobre que está grávida de seu ex, o falecido Átila (Sergio Guizé). Depois de muito pensar, ela toma coragem e conta para o atual namorado, implorando para que ele não acabe tudo.

Sérgio dá a volta por cima

Remake de Elas por Elas: Fora do tom, Miriam não agrada o público e pode morrer (Reprodução/Globo)

Depois de um tempo correndo riscos, Sérgio (Marcos Caruso) consegue virar o jogo contra Míriam (Paula Cohen). Com a ajuda de Fagundes (Antonio Tabet), ele consegue descobrir um podre da enfermeira.

Mas, nada de ser bonzinho. Com o segredo em mãos, ele passa a ameaçar Míriam, que, em contrapartida, vai tentar descobrir mais sujeiras sobre Sérgio e Helena. Além disso, Ísis (Rayssa Bratillieri) se aproxima do pai, principalmente depois de uma conversa.

Casamento em jogo

Remake de Elas por Elas: Érica (Monique Alfradique) em cena com Renée (Maria Clara Spinelli) (Léo Rosario/Globo)

A vida de Érica também acaba sofrendo um baque. Em Elas por Elas, a personagem sofre mais uma decepção e descobre que Edu (Luis Navarro) continua sendo infiel. Mas, no final, ela sofre um grave acidente.

Enquanto, ele marca um encontro com uma mulher, a personal flagra tudo e fica em choque. Desorientada, ela é atropelada e vai parar no hospital.

Nova personagem

As protagonistas do remake de Elas por Elas (Divulgação/Globo)

A mãe biológica de Tony (Richard Abelha) e Vic (Bia Santana), Márcia, chega no remake da Globo. Interpretada por Mary Scheila, ela entra na novela para movimentar muita coisa.

Ela conversa com uma amiga e diz que pretende se reaproximar da filha. A mulher, então, resolve ajudar Márcia e a avisa que combinou com Vic para ela fazer aulas particulares.

