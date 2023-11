Quem era Isis Freitas, jovem atriz que morreu aos 22 anos

A jovem atriz Isis Freitas, de apenas 22 anos, faleceu no último domingo, deixando fãs e colegas surpresos e entristecidos. A notícia foi confirmada pela equipe da artista por meio de uma comovente nota oficial nas redes sociais.

A morte repentina de Isis Freitas gerou uma onda de choque nas redes sociais, onde fãs e amigos expressaram tristeza e incredulidade. Entre as personalidades que prestaram homenagem, destaca-se a atriz Larissa Manoela, que, consternada, compartilhou suas emoções: "ainda estou em choque com a sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Isis. Meus sentimentos a toda família".

Mistério

Embora a notícia da morte tenha se espalhado rapidamente, a causa do falecimento de Isis Freitas não foi revelada. A jovem atriz estava no início de sua promissora carreira artística, contando com pouco mais de 3 mil seguidores em seu perfil no Instagram, segundo o NDmais.

Última despedida

O velório e sepultamento de Isis Freitas ocorreram nesta segunda-feira (13) no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Amigos, familiares e fãs prestaram suas últimas homenagens à jovem artista, cujo talento promissor foi interrompido de forma trágica.

A partida de Isis Freitas deixa uma lacuna no cenário artístico, e seus admiradores continuarão lembrando-a pelo seu talento e carisma. O mistério em torno de sua morte acrescenta um toque de consternação a essa perda inesperada.