Que Tiro Foi Esse? Jojo Todynho arrasa com look básico após cirurgia bariátrica

Jojo Todynho posa com vestido básico e elogios aparecem na web (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho pode não mostrar o antes e depois da cirurgia bariátrica, mas a famosa consegue rasgar elogios dos fãs ao postar fotos em eventos. Desta vez, a dona do hit Que Tiro Foi Esse posou com um vestido básico, mas não passou despercebida.

Nas redes sociais, Jojo virou um dos assuntos mais comentados e recebeu muitos elogios de quem percebeu o resultado da bariátrica em um vestido cut-out.

“Está emagrecendo de forma tão harmônica, que a cada dia que passa ela fica mais linda. É a primeira pessoa que vejo que está passando por esse processo tão plena”, escreveu uma seguidora.

Uma outra fã de Todynho destacou que também fez a cirurgia e está muito feliz: “Bariátrica é vida! Eliminei 43 kg e sou a pessoa mais feliz! Tô linda e me amando!”.

LEIA TAMBÉM: Carolina Herrera revela manicure que evita que se note a idade nas suas mãos

Em outro comentário, um fã destacou que a famosa deixou os haters quietos: “É muita inveja a pessoa abrir a boca e dizer que essa mulher não está emagrecendo”.

Mais detalhes sobre a foto

Em um click, Jojo Todynho esbanjou simpatia ao mostrar aos fãs que segue tendo resultado da cirurgia bariátrica. O look usado pela famosa, um vestido com recorte cut out, foi para um jantar de negócios.

No detalhe, o vestido longo e preto conta com uma abertura lateral, que deixa o corpo bastante à mostra, favorecendo o corpo da vencedora de A Fazenda. Na legenda da publicação, Jojo brincou: “Básica para um jantar de negócios!”, mas revelando um vestido cheio de estilo.

LEIA TAMBÉM: Violência doméstica: o motivo real para Ana Hickmann optar pelo divórcio sigiloso