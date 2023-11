Primeiras atrações do Rock in Rio 2024 são anunciadas e levam a internet à loucura

Ed Sheeran é o primeiro headliner confirmado para o Rock in Rio 2024 (Divulgação Rock in Rio / Twitter)

Na tarde da última segunda-feira, dia 13 de novembro, os internautas foram surpreendidos com uma série de movimentações no perfil oficial do Rock in Rio no ‘X’, antigo Twitter. Em meio a pedidos de atenção, informações sobre as primeiras atrações confirmadas e as datas de venda dos ingressos foram disponibilizadas ao público, que foi à loucura logo nos primeiros anúncios.

Entre os nomes confirmados para o festival, o primeiro Headliner do palco mundo foi quem mais chamou atenção: Ed Sheeran!

Cadê os Sheerios desse site? Vamos fazer conta na Cidade do Rock ano que vem? 👀

O ruivinho tá confirmadíssimo como headliner da próxima edição. Já pode começar a fazer conta que a Mathematics Tour vem com tudo #EDSHEERANnoRockinRio #RockinRio2024 #RockinRio40anos pic.twitter.com/pvQCClAOND — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) November 14, 2023

Em seu retorno ao Brasil, o cantor promete colocar o público do Rock in Rio para vibrar com os sucessos da Mathematics Tour, que soma todos os lançamentos de seus discos e traz faixas como ‘Shape of You’, ‘Thinking Out Loud’, ‘Perfect’ e ‘Bad Habits’ em sua setlist.

Em meio ao anúncio, diversos fãs reagiram nas redes sociais e se mostraram animados com a ideia de presencial um novo show do cantor em terras brasileiras, com direito a cobranças para outros shows além do festival.

Confira algumas reações:

Imaginando o Ed Sheeran fazendo esse coro no Rock in Rio ano que vem aaaaaaa



pic.twitter.com/z6bB8GPslG — ʟᴇᴏ 🍂 | autumn varitions (@SmithSheeranAdk) November 14, 2023

Recado do Ed para os fãs brasileiros anunciando sua vinda ao Brasil para a edição de 40 anos do Rock In Rio 2024!



‘See you in September’ @edsheeran 🥹❤️#EDSHEERANnoRockinRio #RockinRio2024 #RockinRio40anos @rockinrio pic.twitter.com/elDNHfdW2Y — Ed Sheeran Brasil (@EdSheeranBrCom) November 14, 2023

A parte triste do Ed Sheeran em festival é que provavelmente ele será exclusivo do Rock in Rio, e não veremos essa nova turnê com esse incrível palco em estádios por aqui. 🤧pic.twitter.com/pFfWRf2fh4 — Igor Rogh (@igorogh) November 14, 2023

Além de Ed Sheeran, o festival também anunciou a presença de Ludmilla, NE-YO e Joss Stone.

40 anos de Rock in Rio

A edição 2024 do Rock in Rio é para lá de especial. Comemorando 40 anos desde sua primeira edição, o festival promete trazer uma série de novidades, além de artistas de peso. Para isso, segundo informações do GShow, a Cidade do Rock contará com um novo palco Mundo, o palco Sunset será ainda maior e uma nova área, batizada de Global Village, fará parte da estrutura do local.

Junto ao anúncio das primeiras atrações, a organização do evento também divulgou a data de venda dos ingressos: 07 de dezembro 2023 a partir das 19 horas.

Membros do Rock in Rio Club, o clube de benefícios do festival, terão a pré-venda entre os dias 30 de novembro e 6 de dezembro. Os ingressos serão vendidos somente pela plataforma da Ticketmaster Brasil.

Vale lembrar que a edição 2024 do festival acontece nos dias 13, 14, 14, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

vocês pedem e eu faço: data do Rock in Rio Card em mãos e pré-venda pra todo mundo que é Rock in Rio Club garantida também ✅



se liga que agora a venda é pela @TicketmasterBR, hein?! antecipe o seu cadastro aqui https://t.co/Cur5pMTATs e prepare-se! #RockinRio2024… pic.twitter.com/Nce7DetRYM — Rock in Rio 🎸 (@rockinrio) November 14, 2023

