Mulher é criticada por comprar um assento extra no avião para viajar confortavelmente

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit após passar por uma situação desconfortável durante uma viagem de avião. Por ser obesa, ela conta que optou por viajar confortavelmente e comprou dois assentos um ao lado do outro, mas a atitude de um casal a deixou completamente envergonhada.

A mulher, que está no Reddit sob o nome u/Tessy23, revelou que por conta das particularidades do seu corpo se sente confortável ao utilizar dois assentos do avião uma vez que não gosta de “incomodar outras pessoas por conta de seu peso”.

No entanto, em uma viagem recente ela passou por momentos desconfortáveis.

“Uma semana trás eu fui para uma conferência e, como viajei sozinha, decidi comprar o assento ao lado do meu. Quando viajo com meu namorado eu não faço isso, mas quando tem o risco de ter um desconhecido sentado ao meu lado, eu me sinto desconfortável”.

“Eu não preciso necessariamente de dois assentos, mas fico incomodada com parte do meu corpo tocando o corpo da pessoa ao meu lado e sei que isso pode ser desconfortável para os outros, então prefiro me prevenir a ter que lidar com olhares tortos e comentários desagradáveis durante o voo”, revela.

As coisas não saíram como o planejado

Ela então explica que pouco tempo depois de se acomodar em seu assento um casal apareceu e se sentou ao seu lado por terem conseguido apenas assentos separados para a viagem. Foi então que ela viu seus medos se tornarem realidade.

“Parte do lado do meu corpo começou a encostar no cara que até mesmo me empurrou um pouco quando se moveu no assento. Eu comecei a me sentir desconfortável com a situação e pedi a ele para ele voltar para seu assento pois eu comprei aquele para poder viajar confortavelmente”.

“Ele me disse que não mudaria porque o lugar estava vazio e ele queria estar ao lado da companheira. Eu disse a ele que o entendia, mas que eu me sinto desconfortável e paguei pelo assento extra para não ter este problema. Ele se recusou e começou a me ignorar enquanto falava com a namorada”.

Diante disso, ela decidiu chamar a comissária de bordo que, após entender a situação, pediu ao homem que saísse do assento em questão. Mas o casal não deixou o local sem resistência.

“Eles começaram a me encarar e a me ofender enquanto saiam de perto de mim, tudo em meio a sussurros, mas ainda assim consegui ouvir. Estou errada em insistir em ter o assento que paguei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e dentro de seus direitos.

“Sou uma comissária de bordo aposentada e afirmou, era seu assento. Você pagou por ele. Se o casal queria assentos juntos, então eles deveriam se planejar com antecedência”, comentou uma pessoa.

“Você está correta! Se isso voltar a acontecer, interceda antes e nem deixe a pessoa se sentar. Bloqueie o assento na mesma hora e informe que pagou por isso”, comentou outra.