Meghan Markle: unhas mordidas e descascadas, a imagem da duquesa que prova que ela “está muito mal”

Meghan Markle continua sendo uma das celebridades mais perseguidas pelos haters desde sua saída da realeza ao lado do príncipe Harry e sua exposição aos problemas com a família real, fazendo com que cada uma de suas aparições seja repleta de críticas e fortes censuras.

Os ex-duques de Sussex tentaram fazer uma vida em Hollywood a qual não tiveram muita sorte, depois dos contratos cancelados que tiveram como foi o caso de Spotify e apesar dos seus esforços para se manter afastados da exposição ao se mudarem para os Estados Unidos, continuam no olho do furacão.

A ex-atriz em particular tem sido alvo de críticas, pois a acusam de ser a causa da distância de Harry com sua família, mas também a criticam por suas brigas com Kate Middleton, fazendo duras comparações entre elas.

A foto de Meghan Markle que indignou as pessoas por causa de suas unhas descuidadas

Príncipe Harry e Meghan Markle compareceram à inauguração das novas instalações do Warrior Fitness Program na costa oeste, no centro de San Diego, em 8 de novembro.

Para o evento, o filho mais novo do Rei Charles III deu um discurso emocionante, mas mais uma vez quem se tornou motivo de comentários (e não positivos) foi sua esposa, que, no meio das declarações de outro dos responsáveis pelo evento, foi flagrada cumprimentando de forma exagerada uma das presentes, o que foi considerado um gesto grosseiro por não respeitar quem estava falando.

Embora Meghan estivesse usando um terno preto, as suas unhas roubaram todas as atenções ao usar um esmalte vermelho descascado e as unhas com evidência de mordidas.

"É Meghan Markle fazendo o que sempre faz! ROUBANDO o protagonismo. Alguém está dando um discurso. Harry está esperando para dar o seu. Mas MEGHAN o interrompe", disse um usuário no Twitter sobre o momento.

Da mesma forma, o rosto de Markle também foi motivo de brincadeiras, pois mais tarde foi captada posando e sua pele parecia "seca" e "envelhecida".

“O que aconteceu com seu rosto? Está ficando calva e não tem as unhas pintadas. Mal sobrevive e muito menos prospera”, “Receio que essa cara me impressionou mais do que as unhas mordidas”, comentaram os outros.

E não podemos esquecer que algumas semanas atrás, a ex-duquesa de Sussex foi vista usando um adesivo antiansiedade, revelando que a pressão que ela sofreu da mídia afetou sua saúde mental.