Marcelo Adnet não renova contrato com a Globo

Marcelo Adnet, figura querida e reconhecida no mundo do humor, não teve seu contrato renovado com a TV Globo, marcando o encerramento de uma parceria que se estendeu por anos. Esta decisão o coloca ao lado de uma crescente lista de celebridades que também foram dispensadas pela emissora, de acordo com o UOL.

Adnet, que recentemente estreou um programa chamado 'Sobre Nós Dois' ao lado de Sabrina Sato no canal GNT, automaticamente também perdeu seu vínculo com a Globosat, uma vez que ambas as empresas estão interligadas.

"Podem ser amigos, pessoas que se admiram, a gente recebe vários convidados. O programa está muito divertido! Todo mundo vai responder com a gente, vai pensar um monte de besteira e de repente a exposição acaba gerando um pensamento mais profundo", explicou Adnet na época sobre a atração, mostrando sua empolgação pelo novo projeto.

Marcelo Adnet tinha uma sólida presença na TV Globo, apresentando programas como 'Adnigt' e fazendo parte do elenco do bem-sucedido 'Tá no Ar: a TV na TV'. Além disso, ele também fez participações na novela 'Mar do Sertão'. No entanto, até o momento, o humorista não fez nenhum comentário público sobre o término de sua relação com a emissora.

A notícia do término do contrato de Marcelo Adnet com a Globo abre espaço para especulações sobre seu futuro na televisão e no mundo do entretenimento. Fãs aguardam por qualquer pronunciamento do humorista nas redes sociais, enquanto a indústria do entretenimento observa atentamente para ver qual será seu próximo passo.