Jojo Todynho sobre ex-marido: "não tirei processo nenhum"

Jojo Todynho voltou a se ver no centro das atenções recentemente, devido a especulações sobre sua vida amorosa e o relacionamento com seu ex-marido, Lucas Souza. Após ser "shippada" novamente com o militar, vencedor do reality show "A Fazenda", Jojo Todynho decidiu quebrar o silêncio e esclarecer alguns pontos.

Dentro do programa, um dos participantes, Cézar Black, afirmou saber o motivo das ameaças feitas a Lucas Souza por outras concorrentes, Cariúcha e Kally. Segundo Black, o segredo é tão sério que poderia incriminar Jojo Todynho, gerando um alvoroço nas redes sociais.

No entanto, Jojo foi firme em sua resposta, declarando que não iria se pronunciar sobre as alegações de Cézar Black e que o assunto está sendo tratado de maneira adequada na Justiça. Ela deixou claro que não arquivou nenhum processo e pediu respeito às pessoas que a rodeiam.

A cantora também encerrou qualquer esperança de reconciliação com seu ex-marido, Lucas Souza, que recentemente manifestou arrependimento pelo término e expressou seu desejo de retomar o relacionamento. Jojo reforçou que os fãs não deveriam "shippar" nada e que as pessoas não sabem o que ela passou e viveu em seu relacionamento com Lucas.

Jojo Todynho fez questão de ressaltar o incômodo causado pelas constantes especulações e pela falta de respeito das pessoas em relação à sua vida pessoal. Ela afirmou que bloqueia pessoas que a incomodam nas redes sociais e que sempre responde com firmeza quando a abordam na rua.

A cantora finalizou seu desabafo pedindo que as pessoas parem de acreditar em tudo o que veem e ouvem e respeitem sua privacidade. Ela enfatizou que está atualmente em um relacionamento e que, mesmo se não estivesse, os fãs deveriam parar de alimentar as especulações.

Jojo Todynho deixou claro que o que precisa ser resolvido está sendo tratado na esfera judicial e que não planeja fazer mais comentários públicos sobre o assunto, divulgou o Observatório dos Famosos.