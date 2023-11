Iza: "eu não gostava de mim"

A cantora Iza abriu seu coração em uma recente entrevista ao portal Holofote, da FM O Dia, onde compartilhou suas experiências pessoais e reflexões sobre a hipersexualização das mulheres, especialmente as mulheres pretas, além de sua jornada de autoaceitação.

Em um momento emocionante da entrevista, Iza falou sobre o incômodo que sente devido à constante associação da sensualidade ao corpo das mulheres, especialmente aquelas de pele negra. "Eu acho que a sexualização da mulher é uma coisa, infelizmente, muito presente na nossa vida, na vida de todas as mulheres. E eu acho que quando a gente fala de mulheres pretas, existe sim uma hipersexualização que eu já conversei comigo mesma que não é responsabilidade minha", desabafou a cantora.

Sem-titulo-11

Instagram

Outro aspecto tocante revelado por Iza foi a sua luta pessoal com a autoimagem. Ela compartilhou: "eu fui uma menina muito tímida a minha vida inteira, eu não gostava de mim, não me achava bonita, não me olhava no espelho".

No entanto, Iza destacou o momento em que conseguiu superar essas inseguranças e começar a se valorizar. "E aí eu chegar ao ponto de me olhar no espelho, tirar uma foto e postar porque eu me achei bonita, isso é incrível. Ao mesmo tempo que eu entendo essa questão da hipersexualização, e eu compreendo que isso é uma realidade, eu entendo que isso não é responsabilidade minha", afirmou.