Amigo famoso de Ana Hickmann dispara bomba sobre o relacionamento: ‘Um produto’

Depois que Ana Hickmann denunciou Alexandre Corrêa por violência doméstica, o apresentador Britto Jr., que trabalhou com a famosa no Hoje em Dia, da Record TV, disparou contra o empresário e chegou a afirmar que a modelo “era um produto” dele.

Em um vídeo, que circula nas redes sociais, o jornalista aparece contando alguns detalhes sobre a relação entre a modelo e o marido: “Ele dizia para quem quisesse ouvir, que Ana Hickmann era seu produto. Ela era tratada como um produto”, disse o ex-apresentador de A Fazenda.

Britto afirma ainda que Ana Hickmann não podia falhar e precisa manter o padrão de beleza imposto pela sociedade: “Tinha que estar sempre em forma, bonita, não podia fugir do peso, tinha que cuidar do seu visual. A Ana era uma ‘mina de ouro’”.

O ex-apresentador do Hoje em Dia também destacou no vídeo que ele defendia a modelo com unhas e dentes, mas era “fazendo o seu papel, repito aqui”. Porém, ao longo do tempo, muita coisa mudou: “O tempo foi passando, então, eu não acompanho o que acontece entre eles”, continuou Britto Jr.

Para o ex-colega de Ana Hickmann, Alexandre Correa acabou se transformando em uma espécie de “super personagem polêmico”. Vale lembrar que Brito e Ana trabalharam juntos por muitos anos no programa “Hoje em Dia”, da Record.

Famosa vai à delegacia

Depois do ocorrido, a apresentadora das manhãs da Record foi à delegacia prestar queixa do marido. Segundo a delegada, Márcia Pereira Cruz, responsável pelo caso, ela foi corajosa.

“Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa”, disse ela, em entrevista à TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba.

Ana Hickmann denunciou o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

Para ela, Ana Hickmann também reforça a importância da denúncia em casos de violência: “Acredito que as mulheres têm que registrar ocorrência, procurar a Delegacia da Mulher, ou qualquer outra delegacia, sempre que forem vítimas, tanto de violência física quanto psicológica”.

Marido da famosa volta atrás

Em princípio, Alexandre Corrêa negou que teria agredido Ana Hickmann, mas depois voltou atrás e pediu desculpas: “Houve a briga e peço desculpas pelo ocorrido”.

Agora, a delegada Márcia Pereira Cruz não descarta a solicitação de prisão preventiva ao Ministério Público, dependendo dos resultados das investigações.

