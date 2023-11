A Fazenda: Márcia Fu está na mira de MC Daniel para deixar o reality show; entenda

A Fazenda 15: Márcia Fu fala do pai de Alícia X (Reprodução/Record TV)

MC Daniel resolveu quebrar o silêncio e criticar Márcia Fu, que está confinada em A Fazenda 15, e teve um discussão com Alícia X, irmã do funkeiro. Pelas redes sociais, ele resolveu defender a parente dentro do reality show da Record TV.

Para quem não viu, a ex-jogadora de vôlei disse que a influenciadora digital seria uma decepção para seu pai, já falecido: “Sobre o que aconteceu com a Márcia, isso não existe, mano. Você falar de alguém que já se foi, que faleceu, não existe”.

Em seu depoimento, MC Daniel disse que “não tem argumento plausível” para o comentário de Márcia Fu dentro de A Fazenda: “Ela está errada. Alicia é humana, é uma mulher, e ela não pode falar aquilo do meu pai que está no céu”, afirmou ele.

A Fazenda 15: MC Daniel critica comentário polêmico de Márcia Fu (Reprodução/Instagram)

O funkeiro chegou a dizer que a atleta não pode falar do relacionamento de sua família, já que segundo o músico “ela não conheceu” o pai e “nem conhece a Alicia direito”. MC Daniel ainda lembrou de alguns xingamentos: “Ela disse que a Alicia é uma vaca porque tem silicone, uma maquiagem e que seria uma decepção para o meu pai. Isso não tem cabimento”, continuou.

Por fim, o MC disse que está muito triste com a declaração de Márcia dentro de A Fazenda: “Eu fiquei chateado que ela falou do meu pai, eu não gostei. Se eu estivesse lá dentro, seria diferente. Eu não consigo ver o jogo, eu trabalho muito, mas eu estou falando de um caso específico. A Alicia é nova, ela tem um coração muito bom”.

A Fazenda 15: Alícia X seria uma decepção para pai, segundo Márcia Fu (Reprodução/Instagram)

Márcia Fu se desespera

No fim de semana, Márcia Fu chorou muito ao se deslocar para a casa da árvore. Naquele momento, a ex-jogadora de vôlei falou da saudade que tem do filho e pediu para que ele esteja bem fora do confinamento.

Vale destacar que nas últimas semanas, boatos envolvendo a situação financeira da ex-atleta viralizaram: “Ela não é rica. Quando Xaninho chegou na casa dela, ele pesava um pouco mais de 1kg, hoje, saudável e com um lar, ele pesa 7kg”, afirmou a assessoria da peoa, que foi acusada de comprar um gato por R$ 7 mil.

