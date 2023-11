Vídeo: peso cai e arrebenta rosto do cantor da banda Calcinha Preta

Daniel Diau, vocalista do Calcinha Preta (Reprodução/Twitter)

Vocalista da banda de forró Calcinha Preta, Daniel Diau sofreu um acidente na academia neste sábado, em São Paulo, e precisou de atendimento médico de emergência.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Daniel aparece deitado na mesa de supino levantando uma barra com pesos, e tudo vai bem até ele encaixar a barra no suporte e o peso cair sobre seu rosto. “Por sorte eu estava de óculos e acredito que Deus colocou a mão dele ali naquele momento”, compartilhou Daniel em suas redes sociais.

O cantor sofreu um impacto bastante forte no rosto e foi levado ao hospital, onde teve que levar seis pontos na região do olho. Daniel fez ainda exames para ver se o impacto tinha ferido a cabeça, mas nada foi detectado.

O ferimento no rosto, segundo ele, não vai alterar a agenda de shows da banda. “Peguei alguns pontos, só que não afetou minha visão. Saí do ‘oculista’ agora. Mas nada que me impeça de cantar”, disse,

O empresário da banda tranquilizou os fãs e disse que ele já fez todos os exames necessários. “Para todos que estão perguntando, tá tudo bem com Daniel. Não passou de um susto”, afirmou Felpe Marques.