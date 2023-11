Steve Wozniak, co-fundador da Apple, sofre AVC

Finalmente, os rumores sobre a saúde de Steve Wozniak, um dos principais personagens que fundou Apple junto com Steve Jobs, e que havia sido alvo de muitos relatórios que afirmavam que ele havia sido hospitalizado no México após sofrer um episódio de derrame cerebral, foram esclarecidos.

Os primeiros relatórios sobre este evento foram registrados desde a tarde de quarta-feira, 8 de novembro, quando o TMZ e vários meios locais no México começaram a relatar que Woz sofreu um incidente sério no México que comprometia sua saúde.

Durante vários dias havia uma relativa incerteza sobre a situação real das coisas. Sabia-se que Steve estava agendado para participar no World Business Forum 2023 programado para ser realizado no país latino nos dias seguintes ao suposto acontecimento.

No entanto, os relatórios eram escassos e pouco claros, afirmando que Wozniak estava no hospital, mas sem detalhar exatamente o incidente. É muito querido pela comunidade em seu papel como um dos co-fundadores da Apple, e seu estado de saúde era motivo de preocupação para muitos.

Agora finalmente temos informação mais clara, oficial e precisa sobre o que aconteceu.

Já em casa

Após dias de absoluto silêncio, a equipe editorial do ABC News conseguiu obter uma declaração oficial, confirmando os primeiros detalhes sobre o que aconteceu com Steve Wozniak no México.

O co-fundador da Apple, de acordo com o que foi declarado por ele mesmo para a mídia, confirmou que sofreu um derrame leve enquanto assistia ao World Business Forum 2023 na Cidade do México na quarta-feira, 8 de novembro.

Steve Wozniak e Steve Jobs

Wozniak revelou que se sentiu tonto pela manhã enquanto trabalhava em seu computador e que também depois teve algum tipo de tontura, chegando ao ponto de não conseguir caminhar, o que teria desencadeado a urgência de verificar sua saúde

Ele então foi ao hospital, onde fez uma ressonância magnética que mostrou que ele tinha tido um “acidente vascular cerebral pequeno, mas perigoso”, foi o que Woz disse textualmente em um mensagem enviada para a equipe da ABC News.

Na referida correspondência, Steve também confirmou que não estava em nenhum hospital no México e que já estava voando de volta para sua casa nos Estados Unidos.

Em razão disso, de acordo com o relatório do site Minuto30, Wozniak cancelou suas futuras participações em outros eventos agendados para a América Latina.