Shakira volta à Espanha. Será que evitará a prisão, após anos enfrentando suposta fraude milionária?

Shakira tem tido uma boa trajetória em sua carreira, no entanto, sua situação fiscal continua complicada e finalmente chegou o prazo para enfrentar a justiça. Desde junho, a colombiana tem esperado por um julgamento pela suposta fraude em 2018, quando residia na Espanha.

A intérprete de Hips Don’t Lie voltará no próximo 16 de novembro para a cidade de Sevilha, Espanha, para participar do Grammy Latino que será celebrado lá, e esse será um dos momentos-chave na sua carreira para fechar o ano.

No entanto, ela também “aproveitará” a viagem para comparecer a outro chamado: o julgamento nos tribunais para resolver sua situação fiscal.

Shakira Depois de ganhar os prêmios MTV VMA, a cantora enfrenta acusações (Eugene Gologursky /Getty)

De acordo com o jornalista Jordi Martín, que tem seguido de perto Shakira e Piqué desde a crise que os levou à ruptura, revelou que isso aconteceria no dia 20 de Novembro e que a colombiana terá que responder a uma suposta fraude à Receita Pública espanhola. Por isso, ela tem que se apresentar diante da Corte de Barcelona para enfrentar os seis crimes de que a acusam.

O paparazzi declarou no programa O Gordo e a Magra que haveria cerca de 12 sessões judiciais e um veredito programado para 14 de dezembro.

Shakira A apresentação da colombiana nos prêmios VMAs despertou euforia no público (Mike Coppola/Getty)

Do que Shakira é acusada?

Após a separação de Gerard Piqué, Shakira optou por se mudar para Miami com seus filhos, onde reafirmou sua posição como uma superestrela internacional. No entanto, o Ministério Fiscal da Espanha a acusou por uma suposta infração fiscal de mais de 6,6 milhões de euros que ela teria deixado de pagar ao Fisco usando empresas em paraísos fiscais (Luxemburgo, Espanha, Países Baixos, Ilhas Virgens Britânicas, Malta e Panamá) para omitir parte de seus ganhos e, especialmente, os pagamentos milionários obtidos graças à turnê musical El Dorado, que passou por importantes cidades na Europa, Estados Unidos e América Latina entre junho e novembro de 2018.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

De acordo com a Procuradoria, em 2018, quando a cantora vivia em Barcelona com o seu então parceiro e seus dois filhos, "ela estava obrigada" a apresentar as declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) e do Imposto de Patrimônio pelo total de suas rendas a nível mundial, independentemente de onde o trabalho tivesse sido feito ou de onde o dinheiro tivesse sido transferido.

“Esperamos que tudo seja resolvido da melhor maneira, que a multa possa ser paga e que ela evite ir para a prisão, como já aconteceu com muitas pessoas conhecidas neste país”, disse Jordi, que sempre demonstrou o seu apoio à colombiana.