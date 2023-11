Rivalidade real: Harry revela motivo de 'fúria' de William no casamento com Meghan

O príncipe William ficou furioso com o príncipe Harry no dia do seu casamento, e a razão não tinha nada a ver com Meghan Markle, de acordo com a alegação feita na memória do Duque, de acordo com Mirror.

Os irmãos reais têm tido uma rixa bem documentada nos últimos anos, com a relação deles se deteriorando desde a mudança de Harry para os Estados Unidos. As aparições regulares do Duque de Sussex na televisão americana, onde ele criticou o modo de vida real, aumentaram a fricção.

Um dos relatos mais surpreendentes de Harry em sua memória é que uma confrontação física aconteceu entre ele e William em Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington, em 2019.

O livro afirma que William chamou Meghan de "difícil", "rude" e "abrasiva" - comentários que o irmão mais novo disse que ecoaram "a narrativa da imprensa" sobre sua esposa. Mas antes disso, eles não concordaram com a decisão de Harry de usar barba em seu casamento em 2018.

Em sua memória, Harry disse que já tinha permissão da falecida Rainha e que foi William que se opôs. "Mas então expliquei isso ao meu irmão e ele? ficou irritado? Ele disse que não era o correto, as regras militares e assim por diante", ele disse em seu livro. "Uma barba era vista por alguns como uma clara violação do protocolo e das normas estabelecidas, especialmente porque eu estava me casando com meu uniforme militar".

Harry afirma que apoiou sua decisão de usar barba, apontando outros membros da realeza que também o fizeram, como George V, e que William estava irritado por ele ter conversado com a Rainha sobre o assunto. "Você a colocou em uma posição desconfortável, Harold! Ela não teve escolha senão dizer sim", Harry alegou que seu irmão disse.

Quando William insistiu que ele deveria se barbear, já que ele mesmo teve que fazer isso, Harry sentiu que tinha encontrado a razão pela qual seu irmão estava tão inflexível. "Ah, aí estava. Depois de voltar de uma missão com as Forças Especiais, Willy estava com uma barba cheia, e alguém disse a ele para ser um bom garoto, correr e se barbear. Ele odiava a ideia de eu desfrutar de um benefício que lhe tinha sido negado", acrescentou Harry.

Durante uma entrevista televisionada para promover sua memória, Harry descreveu sua barba como "um escudo para minha ansiedade" e que ela o fazia sentir-se como "o novo Harry".