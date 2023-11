Reconciliação? Andressa Urach curte viagem com o ex-marido e se declara: “Meu melhor amigo”

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, aproveitou o fim de semana em família. Ela visitou um parque aquático e esteve em Gramado, no Rio Grande do Sul, ao lado do filho mais novo, Leon, e do ex-marido, Thiago Lopes. Em seu Instagram, ela postou fotos com o ex-companheiro e se declarou: “Meu melhor amigo”.

Após contar a seus seguidores que não publica mais fotos do filho após um acordo que fez com Thiago para evitar a exposição do menino, ela refletiu nos stories de seu Instagram sobre uma possível reconciliação com o ex. “É muito bom estar em um bom relacionamento, né?! Porque o Leonzinho precisa”, disse ela.

No entanto, logo depois ressaltou que eles são apenas amigos. “Eu e o Thiago estamos nos dando bem. Graças a Deus, nos perdoamos, e estamos com um ótimo relacionamento para o bem do Leonzinho (...) Tanto que estamos passando o final de semana aqui em Gramado, juntos, e eu estou muito feliz”, revelou ela.

Depois, a loira postou fotos do jantar e posou ao lado de Thiago Lopes, quando escreveu: “Meu ex-marido é meu melhor amigo”.

Os dois terminaram o casamento em fevereiro passado. Após uma briga judicial, Thiago ficou com a guarda do pequeno Leon. Depois disso, ela anunciou sua volta ao mundo do entretenimento adulto e segue com suas gravações de vídeos de sexo para algumas plataformas e também fazendo programas.

Fim do namoro

No começo do mês, ela usou suas redes sociais para explicar os motivos que a levaram a terminar o namoro com Sergio Carvalho, que durou pouco menos de um mês.

Andressa Urach terminou namoro de pouco mais de um mês com Sergio Carvalho (Reprodução/Instagram)

“Não estou mais namorando. Ele é uma pessoa incrível. Foi uma experiência maravilhosa, mas ontem eu terminei o namoro. Estou numa fase diferente, focada no meu trabalho. Não quero me relacionar, não quero namoro agora”, disse a loira, nos stories de seu Instagram.

“Somos amigos, e quero que ele seja muito feliz. Ele sempre respeitou o meu trabalho, a gente não brigou, mas eu estou focada na minha financeira agora, e não posso ficar dividindo a minha atenção agora”, explicou ela.

Andressa tinha anunciado o namoro no último dia 8 de outubro. Na ocasião, muitos seguidores questionaram se ela deixaria o mundo do entretenimento adulto e como Sergio via a questão. Ela garantiu que continuaria fazendo vídeos de sexo para plataformas e também não deixaria seu trabalho como garota de programa.

Após revelar que está solteira de novo, uma seguidora perguntou a Andressa sobre a possibilidade de que ela reate com o ex-marido, Thiago Lopes, com quem ela tem um filho, o pequeno Leon. Assim, a ex-miss Bumbum marcou o ex-companheiro na publicação e perguntou: “O que você acha disso Thiago?”, escreveu.

Na sequência, o ex-marido repostou a publicação da modelo e respondeu: “Andressa sempre teve um carinho muito grande por mim. Já nos perdoamos. E cada um é livre pra seguir o caminho que quiser”, ressaltou ele.

