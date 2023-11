Príncipe Harry e Meghan Markle criticados por viagem em jato particular: 'eco-hipócritas'

Príncipe Harry e Meghan Markle, que sempre defendem questões ambientais, escolheram carona em uma comissão de propriedade dos herdeiros do petróleo texano Michael Herd, junto com outras celebridades, diz o Daily Mail.

A decisão de Harry e Meghan de voar em particular, contrastando com a viagem comercial do príncipe William para a entrega do Prêmio Earthshot em Singapura, gerou acusações de hipocrisia. O príncipe, anteriormente um defensor do turismo sustentável, fez críticas por escolher um meio de transporte altamente poluente.

Prince Harry and Meghan Markle branded 'eco-hypocrites' after flying to Katy Perry gig on the private plane of a Texan oil heir https://t.co/NzTep0rbRB pic.twitter.com/JCxV6dQBjx — Daily Mail US (@DailyMail) November 7, 2023

Angela Levin, especialista real, criticou a decisão de Harry, afirmando que ele deveria "agarrar-se no ideal". O casal, já sob escrutínio anterior por suas viagens em jatos particulares, enfrentou questionamentos públicos sobre seus danos ao promover causas ambientais.

Quando questionado sobre a viagem, Herd afirmou que Harry e Meghan "só foram jantar e ver o último show de Katy Perry" e que são "boas pessoas". No entanto, a controvérsia em torno das escolhas do casal real continua a crescer, enquanto eles tentam equilibrar suas atividades públicas com a necessidade de adotar um estilo de vida mais sustentável.

O MailOnline contatou os representantes dos Sussex para comentários, mas até o momento não houve resposta oficial do casal sobre as críticas recentes.