Pauly Shore propõe casamento a Drew Barrymore: ''não é sexo''

Pauly Shore surpreendeu a audiência do 'The Drew Barrymore Show' ao fazer uma proposta de casamento inesperada à apresentadora no final do episódio de sexta-feira. Durante a conversa, o comediante de 55 anos falou sobre a dificuldade de ter um relacionamento e expressou o desejo de encontrar uma "melhor amiga" em vez de uma parceira romântica, de acordo com o NYPost.

Uma amizade de longa data

Pauly Shore e Drew Barrymore são amigos há décadas, e Shore até já foi babá da apresentadora quando eram mais jovens. Durante a entrevista, ele revelou que deseja encontrar alguém com quem compartilhar uma forte amizade e companheirismo.

No final do programa, Pauly Shore surpreendeu a todos ao se ajoelhar e propor casamento a Drew Barrymore, apresentando-lhe um impressionante anel de noivado. A apresentadora, visivelmente surpresa, aceitou o anel, mas deixou o público e os telespectadores em suspense quanto à sua resposta final.

A emocionante proposta de casamento de Shore pegou a todos de surpresa e trouxe uma reviravolta inesperada ao programa. A audiência terá que "ficar ligada" para descobrir a resposta de Drew Barrymore, o que torna a próxima edição do 'The Drew Barrymore Show' ainda mais aguardada.

O 'The Drew Barrymore Show' vai ao ar de segunda a sexta-feira na CBS, nos EUA.