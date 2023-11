Noel Gallagher confessa por que os fãs ficam desapontados quando o encontram

Noel Gallagher, conhecido por seus dias de glória no Oasis, onde suas festas hedonistas em casa deixavam seus gatos à beira de um colapso nervoso, e por subornar os fãs para fazerem compras para ele quando estava de ressaca, agora afirma que seus fãs costumam se sentir "desapontados" quando o encontram, de acordo com o Mirror.

O músico de 56 anos já confessou que suas festas estrondosas na década de 1990 causavam crises nervosas em seus gatos, e as bebedeiras com seus amigos famosos em sua casa em Camden, chamada Supernova Heights, podiam durar dias. Após a dissolução do Oasis, Noel moderou seu comportamento selvagem e agora é o vocalista da High Flying Birds.

No entanto, ele admitiu que seus fãs ficam desapontados quando o encontram enquanto ele faz compras semanais. "Eu posso ir ao supermercado agora e fazer compras para o fim de semana e ninguém vai dar a mínima", lamentou Noel. "Acho que as pessoas se desapontam um pouco quando se deparam com você comprando sopa".

Ele brincou que seus fiéis seguidores acham que ele deveria estar vivendo uma vida de luxo em vez de fazer tarefas mundanas do dia a dia. "Eles meio que não querem que você esteja na mesma fila do supermercado que eles, pois acham que você está em um jato particular com prostitutas, o que, francamente, é onde eu deveria estar", brincou Noel.

"No entanto, eu estou comprando arroz integral ou salmão. Posso sentir o desapontamento deles. Já me perguntaram muitas vezes no supermercado, 'o que você está fazendo aqui?'. Estou esperando um táxi? o que diabos você acha que estou fazendo aqui? Apenas fazendo minhas próprias compras", reclamou ele, expressando sua tristeza por não ter um mordomo, "que é outra coisa que eu deveria ter".

Noel já admitiu que costumava subornar os fãs do Oasis para fazer compras para ele quando estava de ressaca e disse que "não se lembrava de ter ido às compras nos anos 1990".

Ele acrescentou: "costumava pedir aos fãs que fossem fazer compras para nós. Eles iam e diziam: 'posso tirar uma foto?'. E eu lhes dava uma lista de compras e dizia: 'eu lhe digo o que, se você for buscar isso para mim, eu lhe darei uma foto, um autógrafo e um abraço também'".

O roqueiro vendeu o Supernova Heights em 2005, mas olha com carinho para o tempo em que ele e sua então esposa Meg Matthews viveram na casa hedonista, cercados por seus amigos celebridades.

"Foram tempos maravilhosos, era uma casa aberta. Olho para isso como tempos realmente divertidos, felizes, hedonistas e despreocupados. Eu não tinha filhos. Foi ótimo. Naquele período de 1998, houve alguns anos turbulentos, mas eu aproveitei", disse ele ao podcast Take 5.