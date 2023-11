Meghan Markle perto de fechar novo acordo com Audible após fim de parceria com Spotify

Após o término abrupto de seu acordo com o Spotify devido a "diferenças criativas", Meghan Markle está prestes a assegurar um novo contrato de podcast com a Audible, rival da plataforma de streaming. O casal real, Meghan e Príncipe Harry, lançou o podcast Archetypes no ano passado, mas o acordo de R$ 140 milhões chegou ao fim este ano, diz o Mirror.

Audible: uma possibilidade

Segundo especialistas, Meghan está se aproximando de um contrato multimilionário com a Audible, parceira de produção de podcast da Amazon. Apesar do cancelamento do acordo anterior, a Duquesa está entusiasmada com a possibilidade de trabalhar ao lado de figuras influentes como Michelle e Barack Obama, que assinaram um contrato com a plataforma em 2022.

So in other words she was bullying staff!!! Meghan Markle had 'creative differences' with team that ruined Spotify deal, says expert - The Mirror https://t.co/MBmo7HDwdU — 🌻 maria montessori 🌻🍅🍅🍅🍅🍅 (@boxmontessori) November 3, 2023

O novo empreendimento representa uma chance crucial para Meghan consolidar seu sucesso em Hollywood. No entanto, há dúvidas no ar sobre a receptividade do Audible, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas no acordo anterior com o Spotify.

O desfecho desse novo contrato poderá moldar o futuro da Duquesa no cenário do entretenimento, sendo aguardado com grande expectativa pelos fãs e críticos.