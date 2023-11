Matthew Perry revela que cena de traição foi cortada de 'Friends' para não desapontar fãs

Matthew Perry, conhecido por interpretar Chandler Bing na famosa série 'Friends', e que faleceu no dia 28/10, revelara que uma cena de traição de seu personagem foi cortada da série devido ao seu receio de desapontar os fãs. A revelação foi feita por sua colega de elenco, a atriz Lisa Cash, que participou da série como uma figurante, de acordo com o DailyMail.

De acordo com Lisa Cash, a cena em questão estava programada para acontecer durante uma viagem de Chandler e Monica a Las Vegas, no episódio intitulado 'The One in Vegas: Part 1', em 1999. Ela interpretaria uma funcionária de hotel que interagiria com Chandler após uma briga com Monica, o que levaria à traição de seu personagem.

No entanto, Matthew Perry não se sentiu confortável com o rumo da história e foi até os roteiristas pedindo uma alteração. Ele argumentou que os fãs jamais perdoariam Chandler por trair Monica, e parece que estava correto.

A cena de traição foi retirada do roteiro, e o papel de Lisa foi cortado. No entanto, ela teve a oportunidade de aparecer em uma cena diferente como comissária de bordo ao lado de Ross e Rachel, interpretados por David Schwimmer e Jennifer Aniston.

A revelação sobre a cena cortada ocorreu após a trágica morte de Matthew Perry, que faleceu aos 54 anos em sua casa em Los Angeles, em outubro. Os relatórios iniciais de toxicologia não encontraram metanfetaminas nem fentanil em seu sistema, mas testes mais detalhados ainda estão em andamento para determinar se havia medicação prescrita em seu sistema.

Matthew Perry, que lutou contra vícios ao longo de sua vida, escreveu em seu livro de memórias de 2022 sobre suas batalhas com a dependência química e a pressão de atuar em uma série de sucesso como 'Friends'.

Ele compartilhou suas experiências e seu desejo de ajudar outros lutando contra a adicção, tornando-se uma figura de esperança para muitos.

A revelação da cena cortada de 'Friends' oferece aos fãs uma visão intrigante sobre os bastidores da icônica série, enquanto os detalhes sobre a morte de Matthew Perry continuam sendo investigados. Sua luta pessoal e seu compromisso em ajudar os outros a superar a dependência química deixam um legado valioso para aqueles que enfrentam desafios semelhantes.