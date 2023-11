Matthew Perry: para aonde vão os seus US$20 milhões agora?

Matthew Perry, uma das estrelas icônicas da amada série de TV 'Friends', faleceu em 28 de outubro, deixando perguntas sobre o destino de sua vasta fortuna. Perry, juntamente com suas coestrelas de 'Friends', Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, supostamente ganhava incríveis U$20 milhões por ano em royalties da série, que foi ao ar por uma década, de 1994 a 2004, de acordo com o NYPost.

O advogado de entretenimento de Los Angeles Tre Lovell esclarece os possíveis cenários para a herança de Perry. Lovell explica: "pode haver um trust, que seria administrado de forma privada, por meio de seu curador. Ele poderia ter tido um testamento — que seria administrado sob supervisão do tribunal [de sucessões]. Se ele não tivesse nenhum dos dois, existe um quadro estatutário que entra em ação, onde há uma lista de seus herdeiros que receberiam sua herança".

Na ausência de um testamento ou trust, o quadro estatutário entraria em vigor. Perry não tinha esposa ou filhos, e seus pais ainda estão vivos. Lovell esclarece que "eles dividiriam sua herança. Seus irmãos seriam os próximos na fila, depois dos pais. Mas, como ambos os pais estão vivos, eles a receberiam".

A morte prematura de Perry ocorreu devido a um afogamento em uma banheira de hidromassagem em sua casa no bairro Pacific Palisades, no dia 28/10, em Los Angeles. Testes preliminares de toxicologia descartaram a presença de fentanil ou metanfetaminas em seu sistema, embora testes adicionais estejam em andamento para estabelecer a causa oficial da morte, atualmente classificada como "pendente".

Contrariando especulações, Athenna Crosby, amiga de Perry, que teve uma refeição com o ator um dia antes de sua morte, afirmou que ele não havia recaído. Crosby insistiu que Perry estava "100% sóbrio" e se comportava de maneira totalmente normal durante o almoço.

No caso de um trust, Lovell sugere que os detalhes podem permanecer privados, mas ele supõe: "ficaria surpreso se não houvesse algum tipo de planejamento patrimonial. Ele era um ator famoso, tinha gerentes de negócios, agentes, advogados".

Quanto aos royalties de 'Friends' na sindicação e streaming, Lovell observa que é possível designar beneficiários por meio do SAG-AFTRA. "Então, isso pode ser separado de qualquer trust ou testamento. Portanto, existe a possibilidade de que ele tenha designado alguém [para receber esse dinheiro após sua morte]. Mas nós simplesmente não sabemos".

Se Perry tiver designado alguém, isso poderia ser potencialmente uma instituição de caridade, especialmente considerando sua história de luta contra a dependência e seu compromisso com a sobriedade.

Perry, que gastou estimados US$9 milhões em sua jornada de recuperação, chegou a estabelecer a Perry House, uma instituição masculina de apoio à sobriedade, em 2013, em sua antiga residência em Malibu.

Em uma homenagem sincera à estrela falecida, os amigos próximos de Perry anunciaram a criação da Fundação Matthew Perry, dedicada a apoiar aqueles que enfrentam a dependência química. A fundação tem como objetivo honrar o legado de Perry e impactar positivamente a vida daqueles afetados pela dependência.

As contribuições de Matthew Perry para o mundo do entretenimento e seu compromisso com a recuperação continuam a ressoar, à medida que o destino de sua herança se torna objeto de especulação e expectativa.