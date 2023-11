Maria Beltrão diz que nunca quis o lugar de Patrícia Poeta

Maria Beltrão, apresentadora do programa 'É de Casa', cortejou o silêncio em entrevista à coluna Play do jornal 'O Globo', desmentindo os boatos sobre uma suposta rivalidade com Patrícia Poeta no programa 'Encontro'. Beltrão afirmou que nunca cogitou ocupar o lugar de Patrícia e esclareceu que esses rumores não têm base na realidade, diz o Observatório dos Famosos.

Focando no ?É de Casa?

Em suas declarações à coluna Play, Maria Beltrão deixou claro que os rumores sobre sua possível entrada no 'Encontro' são infundados. Ela explicou que sempre teve sua trajetória voltada para o 'É de Casa', e que nunca houve qualquer discussão sobre assumir o lugar de Patrícia Poeta.

Beltrão destacou seu comprometimento com o programa em que está atualmente, afirmando que é dedicada a cumprir as tarefas que lhe são designadas com paixão e profissionalismo.

Além de esclarecer os boatos, Beltrão terá certeza de sua experiência durante o período de transição da GloboNews para o entretenimento da Globo. Ela revelou que foi surpreendentemente bem recebida e que o processo de adaptação foi mais positivo do que poderia ter imaginado.

Apesar das incertezas iniciais, Beltrão foi acolhida calorosamente pela equipe e se sentiu integrada no novo ambiente, ressaltando que a mudança foi uma oportunidade para encarar a coragem de ser imperfeita, superando possíveis julgamentos e desafios.