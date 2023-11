Mãe de Luana Andrade manda mensagem a adolescentes que receberam as córneas da filha

No dia 07 de novembro a modelo Luana Andrade faleceu devido a complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração. Em meio ao luto e a dor da perda, os familiares de Luana conseguiram reunir forças e decidiram realizar a doação das córneas da modelo.

Segundo o portal Metrópoles, ao saber que o transplante foi bem-sucedido a mãe de Luana decidiu enviar uma mensagem para as duas adolescentes que foram beneficiadas com a doação.

A confirmação da doação foi realizada pela mãe da modelo e pelo seu noivo, João Hadad. Em entrevista ao Fantástico, Luciana e João explicaram não só a decisão de doar as córneas da modelo, mas também os motivos que a levaram a se submeter ao procedimento cirúrgico em questão.

“A médica da UTI disse: ‘Olha, tem duas pessoas enxergando, duas adolescentes. Ai, eu falei assim: ‘Só vou falar uma coisa, que esses jovens consigam enxergar a vida como a minha filha enxergava’. Eu aprendi com a minha filha. Se eu sou uma pessoa melhor, essa pessoa eu aprendi a ser com a minha filha”.

Entenda o caso

A modelo Luana Andrade faleceu aos 29 anos, após complicações durante um procedimento de lipoaspiração. Segundo informações do noivo da modelo, Luana se submeteu a cirurgia estética para aliviar os desconfortos causados pelo lipedema na região dos joelhos.

Segundo João, ele e a companheira fizeram uma busca minuciosa sobre a operação antes que a decisão fosse de fato tomada. “Aproximadamente um ano que a gente vem pesquisando profissionais, que pesquisamos sobre os médicos, sobre como é a cirurgia”.

Ele ainda reforça que todos os exames e procedimentos pré-cirúrgicos foram feitos pela companheira, conforme as solicitações e orientações médicas.

No entanto, ao buscar por noticias de Luana durante a realização do procedimento, ele percebeu que nem tudo correu como o planejado.

“Geralmente eles mandam alguma informação no meio da cirurgia. Eu falei ‘Tia, vamos lá em cima comigo para gente poder saber as notícias da Lu’. E aí quando a gente subiu no andar, eu já comecei a sentir um clima um pouco estranho das pessoas”, revela João.

A confirmação da morte de Luana foi feita por uma amiga da família nas redes sociais: “Hoje o céu ganha uma linda estrela. Ainda sem acreditar! Você vai fazer muita falta aqui”.