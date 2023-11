Kim Kardashian lança vestido inspirado em roupa de Marilyn Monroe que ela estragou

A socialite Kim Kardashian surpreendeu ao relançar uma réplica do famoso vestido usado por Marilyn Monroe em 1962, conhecido como “Feliz Aniversário, Sr. Presidente”. O icônico vestuário, danificado por Kim no MET Gala de 2022, foi recriado em parceria com a grife Swarovski e lançado recentemente por R$ 1.050 na plataforma Skims. No entanto, o vestido já está esgotado, sem previsão de reposição.

O vestido longo e justo, inspirado na peça original cravejada de cristais, foi elaborado com tecido de seda, apresentando “cristais Swarovski cuidadosamente colocados por toda parte”, conforme descrito no site da marca Skims. Vale ressaltar que a peça original foi usada por Marilyn Monroe em uma apresentação para o presidente John F. Kennedy em 1962, tornando-se parte do acervo do museu Ripley’s Believe It or Not após ser adquirida em leilão por US$ 4,8 milhões em 2016.

Kim Kardashian, determinada a usar o vestido histórico no MET Gala de 2022, solicitou à sua mãe, Kris Jenner, que entrasse em contato com o museu para obter a peça emprestada. Contudo, para ajustar-se à vestimenta, a socialite teve que perder 7kg, resultando em danos ao traje original. Arrependida, Kim optou por posar com uma réplica após o incidente, e a peça agora esgotada foi lançada como parte de uma colaboração com a Swarovski.

Em meio a críticas e especulações sobre a autenticidade da réplica, o museu Ripley’s Believe It or Not assegurou que nenhum dano seria causado ao vestido original, destacando a importância de preservar esse pedaço da história da cultura pop. O perfil do museu no Instagram enfatizou que, com a contribuição de conservacionistas, avaliadores e arquivistas do vestuário, a condição da peça era prioridade máxima, e nenhuma alteração deveria ser feita no vestido, revelando os bastidores da controvérsia em torno da icônica vestimenta.

