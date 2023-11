Kate Middleton usa joias da Rainha Elizabeth ao participar do Festival dos Veteranos

Kate Middleton e o Príncipe William foram destaque no Festival of Remembrance, realizado no Royal Albert Hall, em Londres, em 11 de novembro de 2023. O casal real, juntamente com o Rei Charles, a Rainha Camilla e outros membros da família real, participou do evento anual em homenagem aos soldados do Reino Unido e da Commonwealth que morreram em conflitos.

Tradição Anual de Homenagem Militar

O Festival da Memória é um marco no calendário de William e Kate, que seguiram a tradição ao usar conjuntos escuros adornados com alfinetes vermelhos de papoula, símbolo que homenageia os militares caídos desde 1921. Este ano, a Princesa Kate brilhou ainda mais ao usar um colar de diamantes de três fios e brincos de diamantes e pérolas que pertenceram à falecida Rainha Elizabeth.

Homenagem com Joias de Família

No ano passado, durante o mesmo festival, Kate emocionou a todos ao usar joias que pertenceram à sua avó, a Rainha Elizabeth. A Princesa usou brincos de pérola do Bahrein e uma gargantilha de pérolas de quatro fios com um diamante no centro, as mesmas peças escolhidas para o funeral de estado e o serviço de internação da Rainha.

Bethan Holt, autora de “The Queen: 70 Years of Majestic Style,” destacou a importância das pérolas, ressaltando que “elas são um dos poucos itens de joalheria que podem ser usados no luto e estão intrinsecamente ligadas à Rainha Elizabeth e ao seu legado pessoal de joias.” Ela enfatizou que as pérolas são símbolos de luto não apenas por um monarca, mas também por uma avó ou bisavó.

Tradição Inspirada por Rainha Victoria

FOTO: CHRIS JACKSON/GETTY

A tradição de usar pérolas no luto foi estabelecida por Rainha Victoria após a morte de seu marido, o Príncipe Albert, em 1861. Desde então, ela usou roupas pretas até sua própria morte, sempre complementadas por joias incolores, frequentemente pérolas, que ela considerava mais discretas e respeitosas do que safiras, rubis ou outras pedras coloridas.

Os membros da família real, incluindo o Príncipe William e a Princesa Kate, se reunirão novamente amanhã para o National Service of Remembrance, também conhecido como Remembrance Sunday, no Cenotaph, um memorial de guerra em Londres.

Fonte: People

LEIA TAMBÉM:

Kate Middleton surpreende ao aparecer sem maquiagem e ao lado de William como um “casal normal”

Meghan Markle e seus piores encontros com Kate Middleton