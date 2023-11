Kate Middleton tem de responder quem é ela a criança

Durante uma visita à Escola Primária Burghead em Moray, Escócia, Kate Middleton, a Princesa de Gales, encantou a todos ao responder de forma doce a uma pergunta de um aluno curioso. Enquanto conversava com as crianças, uma delas perguntou quem ela era. Em vez de mencionar seus títulos reais, Kate apontou para o Príncipe de Gales e disse: "sou casada com William", diz o Mirror.

Momentos de descontração

A visita real à escola não foi apenas marcada por esse momento encantador, mas também pela interação descontraída do Príncipe William com os alunos. Ele respondeu a várias perguntas, incluindo uma sobre a idade dele, surpreendendo-se quando os alunos pensaram que ele tinha 57 anos.

Além disso, Kate se ofereceu para cronometrar uma corrida de bicicleta entre as crianças, mostrando seu envolvimento ativo durante a visita.

O casal real vestiu-se de acordo com o clima escocês, com Kate usando uma jaqueta acolchoada e jeans, enquanto William usava uma jaqueta de cera e calças de algodão. A visita foi parte de uma celebração do 20º aniversário da organização Outfit Moray, que ajuda jovens enfrentando desafios de saúde mental por meio de atividades ao ar livre e na natureza.

A líder do Conselho Moray, Kathleen Robertson, expressou sua gratidão pela visita real, afirmando que conhecer William e Kate foi uma experiência inesquecível para os alunos. O diretor interino da Escola Primária Burghead, Martin Collins, elogiou o interesse profundo do casal real no trabalho da instituição de caridade e destacou a sensação positiva que a visita trouxe para a comunidade de Burghead.