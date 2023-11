Kate Middleton e William: a reviravolta após uma briga que abalou o relacionamento

Kate Middleton e o Príncipe William, que se conheceram na Universidade de St Andrews em 2001, passaram por uma briga intensa após uma promessa de Ano Novo não cumprida, o que levou Kate a questionar todo o relacionamento. A separação ocorreu devido à decisão de última hora de William de não passar o Ano Novo com Kate em 2006, apesar de uma promessa anterior, diz o Mirror.

A princesa de Gales esperava se unir ao príncipe nas celebrações de Natal da Rainha em Sandringham, uma tradição reservada para casais reais. No entanto, William cancelou os seus planos no último minuto, deixando Kate decepcionada.

A reconciliação

Testemunhas dizendo uma briga acalorada no estacionamento do escritório de Kate em Londres. Um colega afirmou ter visto Kate atendendo uma ligação de William, claramente envolvida em uma discussão. A cena revelou a tensão no relacionamento do casal na época.

Apesar da separação temporária, o amor entre William e Kate prevaleceu. Após um período de reflexão, o casal decidiu se reconciliar. Em 2010, anunciaram o noivado, consolidando seu compromisso um com o outro. No ano seguinte, em 2011, trocaram votos na Abadia de Westminster, numa cerimônia que capturou os corações do público em todo o mundo.