Irmã mais velha de Donald Trump morre aos 86 anos

Maryanne Trump Barry, irmã mais velha do ex-presidente Donald Trump, faleceu aos 86 anos em sua casa no Upper East Side, Manhattan (EUA). A causa da morte permanece desconhecida, conforme relatado pelo New York Times.

Um legado no mundo jurídico

Barry, uma ex-juíza federal, desempenhou papéis importantes no mundo jurídico, começando como procuradora-assistente nos Estados Unidos em 1974. Sua carreira culminou com a nomeação pelo presidente Bill Clinton para o Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito dos EUA, em 1999.

Maryanne Trump Barry, Donald Trump’s older sister, dead at 86 https://t.co/bZZNDxjeU5 pic.twitter.com/FkqqEJXatF — New York Post (@nypost) November 13, 2023

Enquanto apoiava as ambições políticas de seu irmão, Maryanne Trump Barry ganhou destaque ao ser gravada criticando discretamente Donald Trump, especialmente em relação à política de imigração. Em uma gravação vazada em 2020, ela expressou desaprovação pela abordagem do presidente em relação à separação de crianças na fronteira.

Ao longo de sua carreira, Barry enfatizou a necessidade de compaixão em questões de imigração, muitas vezes entrando em conflito público com seu irmão mais novo sobre o assunto. Seus comentários reveladores destacaram suas preocupações humanitárias, em contraste com as políticas defendidas por Trump.