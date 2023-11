Fábio Jr. revela motivo inusitado para adicionar 'Jr.' ao seu nome

Fábio Jr. surpreende ao revelar detalhes inéditos sobre sua carreira artística em uma entrevista exclusiva ao jornalista André Piunti. O cantor, conhecido por seu nome artístico, decidiu compartilhar o motivo por trás da adição do "Jr." ao seu nome, de acordo com o UOL.

Em uma conversa franca, Fábio Jr. explicou que a mudança no nome ocorreu devido à preocupação de ser confundido com o ator Flávio Galvão, que estava em alta na época em que o cantor começou sua jornada na música.

"Sou Fábio Corrêa Ayrosa Galvão. O Jr. entrou porque, quando comecei, havia um ator que está até hoje aí com muito sucesso, está na reprise de ‘Corpo Dourado’ (no canal Viva), que foi a última novela que fiz na Globo, que é o Flávio Galvão. E eu sou Fábio Galvão", revelou o cantor.

Fábio Jr. compartilhou que, naquele momento, ele enfrentou uma espécie de "crise existencial" ao perceber que não poderia usar seu nome real sem ser confundido com o ator de sucesso.

"Os caras fizeram uma reunião, tive quase uma crise existencial: ‘porra, eu sou o Galvão!’. Trouxeram uma lista de sobrenomes: Pereira, não sei o quê… bateu o Jr., falei: ‘É esse’. Tenho um primo chamado Júnior. Na lista estava lá, botei também e ficou", disse o cantor.

Essa revelação inusitada lança luz sobre uma parte da carreira de Fábio Jr. que quase ninguém conhecia. Sua decisão de adicionar o "Jr." ao nome artístico foi uma jogada estratégica para evitar possíveis confusões com o ator Flávio Galvão e estabelecer sua própria identidade no mundo da música brasileira.

A entrevista exclusiva com Fábio Jr. proporciona aos fãs uma visão única da trajetória do artista e dos desafios que enfrentou no início de sua carreira.