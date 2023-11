Dragon Ball: Inteligência Artificial mostra como Goku se pareceria se fosse parte do universo de Cyberpunk 2077

A Inteligência Artificial nos encanta novamente com sua capacidade de criar designs brutais baseados em seu sistema de aprendizado automático. Um talentoso usuário das redes sociais, chamado Senpai Crusade, nos traz uma versão de Goku, personagem principal de Dragon Ball, desenhada no universo de Cyberpunk 2077.

Se não se lembrarem, Cyberpunk 2077 foi, na época, o jogo de vídeo mais aguardado pela comunidade de jogadores. Ele foi lançado no meio da pandemia, em dezembro de 2020, e no início apresentou alguns erros no desenvolvimento.

A empresa que desenvolveu o jogo, CD Projekt RED, fez os ajustes necessários e agora milhares de pessoas desfrutam dessas aventuras. O jogo foi lançado para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One em 10 de dezembro de 2020, e posteriormente para PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Sua história é ambientada no ano de 2077, em uma versão distópica de Night City, uma megalópole obcecada com o poder, o glamour e a modificação corporal incessante. O jogador assume o papel de V, um mercenário cuja voz, rosto, penteado, tipo de corpo e modificações corporais, antecedentes e vestuário são personalizáveis.

Neste contexto, vemos uma sociedade vivendo um futuro apocalíptico onde a tecnologia é muito mais avançada do que em nossa atualidade. Agora imagine Goku nesse ambiente lutando contra toda uma sociedade distópica. Isso foi o que o usuário mencionado imaginou ao pedir à IA de Midjourney para fazer o guerreiro saiyajin no estilo deste videogame.