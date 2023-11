Dragon Ball e Supercampeões se encontram no crossover mais inesperado de 2023

Houve uma época em que, depois de fazer os deveres da escola, tínhamos duas horas para sentar diante das telas assistindo a animes. Dois dos imperdíveis eram Supercampeões e Dragon Ball. Também havia os Cavaleiros do Zodíaco, Slam Dunk e SamuraiX por aí.

O designer chileno, Salvamakoto, possivelmente cheio de nostalgia por esta época, começou a desenhar e assim criou o crossover mais inesperado de 2023: o de Supercampeões e Dragon Ball.

Simples, o ilustrador fez os personagens da obra de Akira Toriyama dentro do universo criado por Yoichi Takahashi. Sim, temos Goku jogando futebol, como se fosse Oliver Atom. Essa combinação é a mais óbvia.

Atrás do pequeno avançado está Krilin, como seu fiel amigo na escola de Ñiupi fazendo de Bruce Harper. Em outra cena aparece Benji Prince com seu pai. O talentoso goleiro é interpretado por Ten Shin Han e seu pai não é outro que o Mestre Tsuru.

Salvamakoto está recriando a cena icônica dos primeiros episódios do anime de Supercampeões (Captain Tsubasa nos Estados Unidos e Japão), na qual Oliver chuta a bola de futebol de uma montanha e ela cai nas mãos de Benji, que está no quintal de sua casa.

“Desenhei sobre alguns quadros do clássico Supercampeões. Eu adorava a série original e a combinação com personagens de Dragon Ball pareceu divertida para mim”, escreveu o ilustrador chileno em uma postagem de sua conta do Instagram.