Disney enfrenta críticas por recriar tragédia de Jean Charles de Menezes em nova série

A Disney não está no centro de uma polêmica após filmar cenas relacionadas à morte de Jean Charles de Menezes, o eletricista brasileiro que foi fatalmente baleado pela polícia em um caso de confusão trágica. As filmagens para a série "Suspeito: O Tiroteio de Jean Charles de Menezes" mostram a recriação do trágico incidente na estação de metrô Stockwell, em Londres, há 18 anos, diz o Daily Mail.

Recriação polêmica

A produção da Disney gerou indignação ao recriar detalhadamente o incidente, com atores interpretando os acontecimentos que levaram à morte de Menezes. Moradores e testemunhas expressaram choque ao verem na estação de metrô sendo transformados em um cenário de filme, reacendendo memórias dolorosas da tragédia original.

Moment innocent Jean Charles de Menezes was mistakenly shot dead by police is recreated for Disney + drama: Actors run into Stockwell tube station as they film scenes for 'Suspect' which retells 7/7 terror attack and aftermath https://t.co/XZi7pEUsvA pic.twitter.com/LXXCuE3nGU — Daily Mail Online (@MailOnline) November 6, 2023

A Transport for London (TfL) confirmou que as filmagens foram planejadas com antecedência e que foram tomadas medidas para informar o público sobre as filmagens em andamento. No entanto, alguns criticaram a falta de sensibilidade da Disney ao abordar um evento tão traumático na história de Londres.

As recriações altamente realistas, incluindo a réplica do ônibus destruído no ataque de 7 de julho, provocaram reações negativas. Sobreviventes e familiares das vítimas expressaram sua frustração com a abordagem da Disney, alegando que a produção não consultou especificamente aqueles que foram afetados pelos eventos de 2005.

Daniel Biddle, um dos sobreviventes mais feridos dos ataques, criticou a falta de consulta prévia aos afetados e determinados a produção "vergonhosa". Ele enfatizou a importância de retratar com precisão os eventos reais, respeitando a memória das vítimas e evitando qualquer forma de sensacionalismo.

A Disney defendeu a série como uma "dramatização factual", mas as críticas continuam a surgir. A controvérsia levanta questões mais amplas sobre a responsabilidade ética das produtoras ao abordar eventos históricos sensíveis. A necessidade de atenção, consulta e representação fiel dos fatos permanece em foco, especialmente quando se trata de tragédias que deixaram cicatrizes profundas nas comunidades afetadas.

À medida que a discussão sobre a série "Suspeito: O Tiroteio de Jean Charles de Menezes" continua, a Disney enfrenta a difícil tarefa de equilibrar a criação de entretenimento com a responsabilidade de tratar eventos reais com o respeito e a consideração que merece. A controvérsia em torno dessa produção destaca a importância do cuidado e da sensibilidade ao abordar tragédias públicas em contextos de entretenimento, provocando um debate necessário sobre os limites da representação na mídia.