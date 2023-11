Denúncia realizada contra a mãe de Larissa Manoela pode ser arquivada

O caso de intolerância religiosa em que Silvana Taques, mãe da atriz e empresária Larissa Manoela, é investigada pode ser arquivado. Segundo informações publicadas pelo Splash e confirmada por um dos advogados de Silvana, a defesa solicitou o arquivamento do caso por conta da falta de provas.

A denúncia que originou a investigação foi realizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, após imagens de uma troca de mensagens entre a atriz e sua mãe serem divulgadas.

A vítima, citada no inquérito, é o noivo de Larissa, André Luiz Frambach. Nas mensagens, a família do ator é ofendida pela mãe de Larissa, que se refere a eles como “família macumbeira”. O ator e sua família seguem o espiritismo.

Para a comissão, que realizou a denúncia resultando no inquérito aberto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a mensagem escrita por Silvana pode ser considerada um “ato discriminatório travestido de formas contemporâneas de racismo”.

O que diz a defesa de Silvana

Segundo declarações de Maiko Roberto Maier, um dos advogados de Silvana, uma vez que a única prova apresentada é um print de uma conversa via WhatsApp não existem indícios contra Silvana.

“O processo começou a partir de um print de conversas do WhatsApp, sem que fosse possível comprovar a sua verdadeira autenticidade. Isso acarreta a ilegalidade da prova”, revela.

Confira abaixo a nota emitida pela defesa de Silvana:

“Os advogados de Silvana Taques, mãe da atriz e influenciadora Larissa Manoela, acabam de entrar com uma ação judicial pedindo o arquivamento da denúncia contra racismo religioso. Conforme Maiko Roberto Maier, do escritório Silva & Silva Advogados, de Florianópolis (SC), não existem indícios mínimos de provas contra Silvana, por isso o caso deve ser arquivado.

A mãe da atriz foi acusada em agosto deste ano por meio de uma denúncia apresentada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa no Estado do Rio de Janeiro. A acusação alegou a prática de intolerância religiosa pois, na conversa em que teve com a filha em um aplicativo de conversas, Silvana teria chamado a família do genro, André Luiz Frambach, de ‘macumbeira’.

Contudo, de acordo com Maier, o processo teve início a partir de um print de conversas do WhatsApp, sem que fosse possível comprovar a sua verdadeira autenticidade. ‘Isso acarreta a ilegalidade da prova’, conforme explica Maier.

A partir de agora, os delegados responsáveis pela acusação analisam o pedido de arquivamento do caso”.

